檢警展開調查收押涉案的30歲的林姓女子，昨晚檢察官又發出3張傳票，沒想到竟然是林女一家，包含爸爸、媽媽、弟弟等恐怕都涉案，目前正在開羈押庭中。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

51歲失婚的張姓男子，迷戀小他21歲的林姓酒店女，大手筆月付10萬元包養她，未料張男上月突然失蹤，10月底被發現陳屍彰化縣埔鹽鄉東螺溪，檢警展開調查收押涉案的30歲的林姓女子，昨晚檢察官又發出3張傳票，沒想到竟然是林女一家，包含爸爸、媽媽、弟弟等恐怕都涉案，目前正在開羈押庭中。

溪湖分局表示，在經過抽絲剝繭的偵辦，發現林女50歲父親、49歲母親以及24歲弟弟涉有重嫌，因此報請檢察官核發拘票，並拘捕3人到案，訊後均依殺人罪嫌移送彰化地檢署偵辦，並經檢察官向法院聲請羈押。

彰化地檢署表示，經檢察官相驗後，死者頭部、腳步有纏繞塑膠袋與童軍繩，身體綁有空心磚，遺體外觀於頭部、腹部疑似有皮下出血，但因為部分腐壞，因此無法確認致死原因，11月2日進行解剖，目前已送法醫研究所釐清死亡原因。

彰檢表示，案發後再棄屍地點採證鑑驗相關跡證，發現林女的父親、母親、胞弟涉有重嫌，３日將3人拘提到案說明，訊問後認為3人供述與相關物證多有不符，仍須釐清行兇動機，為避免串供及湮滅證據，4日凌晨向法院聲請羈押禁見。

張男10月中突然失聯，家屬擔心他遭到不測，立即向警方報案協尋。10月29日有農民在埔鹽鄉東螺溪中發現1具水流屍，屍體被以繩索綑綁2個總重約40公斤的石塊，頭、腳也被黑色塑膠袋套住，眼睛還被蒙上膠帶，由於死亡多時屍體腫脹難辨，檢警判斷男子是遭人殺害後棄屍，採集指紋後確定死者就是失蹤的張男。