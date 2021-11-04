彰化一所國中林姓男老師對多位女學生開黃腔，還問對方胸罩size多少，並坐女學生大腿上，校方解聘後他不服提告，最高行政法院維持一審判決，認定林男2010年就曾因類似行為遭投訴，他出具保證書承諾不再犯卻又性騒擾學生，解聘處分並無不當，駁回訴訟定讞。

林男在2017年任教期間，經學生家長傳送電子郵件至校長E-MAIL信箱內投訴他經營班級出問題，投訴指控林男習慣體罰學生，造成學生心理壓力，回家向家長提起時情緒崩潰，他坐女學生大腿，有好幾個學生都有這樣的經驗。

林男還對弱勢學生用嘲笑式言語羞辱，他會摸女學生下巴、突然捏臉或手，或突然抱，並用背部壓女學生手臂，多位女學生指控，林男的行為令人感到不舒服，有說過不要這樣玩，但卻沒就此停止，校方開會調查後認為他情節重大予以解聘，林男不服提行政訴訟。

歷審認定，教師的言行如有嚴重悖離社會多數共通之道德標準與善良風俗，若仍任其擔任教職，將對眾多學子身心影響至鉅，經傳播遠揚更有害於社會之教化。

法官指出，林男對於學生已明示不歡迎之意思，仍不予理會，反覆多次坐在異性學生大腿上並施加各種騷擾言行，且他2010年遭投訴後承諾不再犯，否則願受家長提出訴訟，絕無異議而獲得家長原諒，如今依然故態復萌，他性騷擾情節重大，維持校方處分予以解聘。

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