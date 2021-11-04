國防部公布新版的教召規定，明年教召天數延長至14天，預估將有11萬後備役男受到影響。對此，前立委孫大千認為，民進黨提高教召強度的作法，顯然是向台灣人民宣示，戰爭即將來臨；他並指出，國民黨和民進黨之間最大的差別，就是和平或是戰爭的選擇。

孫大千今（4）日在臉書指出，任何一個負責任的政黨都應全力捍衛台灣的民主、繁榮與和平，其中又以和平最為重要，沒有和平，就不會有民主；沒有和平，就不會有繁榮。

他提到，馬英九總統執政時，由於兩岸之間具有互信基礎，可以建立和平穩定的關係，因此兩岸可以外交休兵和軍事休兵，台灣終於可以擺脫長久以來被友邦勒索的命運，省下巨額的外交預算，更可以不必對美國軍售照單全收，甚至還可以為年輕世代省下當兵服役的時間；而民進黨掌握政權後，為推動階段性台獨，不惜成為美國的小弟，扮演美國圍堵大陸守門員的角色，導致兩岸關係急轉直下。

台海戰雲密布，孫大千指出，台灣不但要花大錢當凱子對美採購軍備，年輕世代更被迫要走向戰場，還被要求要準備犧牲報國。他質疑，難道這就是民進黨「愛台灣」的具體表現嗎？

教召明年起試行「1年1召、1次14天」新制，國防部3日表示，新制教召選員以「後退先用」、8年內退伍的後備軍人為原則，並非網傳是民國70年至79年出生的「七年級生」為主，約1萬5000人。其餘舊制教召仍維持5至7天訓期，約9萬7000人。