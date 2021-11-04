IONEX 10月銷售一飛沖天 GOGORO聯盟版圖大翻盤過半被攻下

延續九月份一飛沖天的銷售表現，全球機車專業品牌KYMCO旗下IONEX 3.0電動機車，十月份買氣爆衝三倍！IONEX自八月推出全球獨創的換電服務「尊榮換電」之後，品牌開始逆襲發威，IONEX九月成長1.5倍、十月成長2.6倍，銷售翻倍，傲視群雄。

交通部領牌資料顯示，十月單月掛牌數成長以IONEX最佳，高達264%的爆發性成長，而「PBGN」為首的GOGORO成長率僅10%，市場排名第二的宏佳騰電車，則「微領先」179台，市占差距僅1.6%險勝IONEX，引發宏佳騰向市場積極喊話，全面捍衛亞軍地位。

宏佳騰在努力擴大銷售差距下，也較上月成長18%。西部六大都會區的電動車市場板塊，IONEX更驚人的攻下宏佳騰在台北市、高雄市第二名寶座，合計最新資料顯示，台北、高雄、彰化、南投四個縣市IONEX全面超越宏佳騰的第二名寶座，更於南投地區首贏GOGORO與其聯盟，成功撼動PBGN一家獨大地位，電動機車市場提前大洗牌！

電動車大戰10月在南投激烈交火 南投地區GOGORO首度被「全面超越」

疫情稍微緩解後，IONEX 3.0電動機車攻擊火力全開！陸續在9月達成台中秀泰生活館設置第500座換電站，10月更以迅雷不及掩耳的速度，在前往武嶺的最高公路上，搶先設置IONEX第600座換電站，引發網友熱議，GOGORO喊了六年，卻被IONEX搶頭香。對此，光陽表示，IONEX會持續積極佈建能源交換網路、滿足各種情境所需的能源交換需求，預告11月將邁入IONEX第700站大關，佈建速度如此之快，有望年底加速達成第1000站的目標。

光陽10月更以迅雷不及掩耳的速度，在前往武嶺的最高公路上，搶先設置IONEX第600座換電站，搶得頭香。( 圖/光陽KYMCO提供)

在海拔最高的能源交換站領先同業，IONEX更在南投地區10月份銷售完勝GOGORO與盟友宏佳騰，資料顯示，IONEX逐步崩解GOGORO聯盟的市場板塊，IONEX一度被戲稱「釘子戶」孤立於GOGORO聯盟PBGN之外，以GOGORO為首的PBGN聯盟近年來積極圍堵IONEX失效，今年終被IONEX連續三個月突圍，並遭其擊敗過半PBGN成員。

台彎電動機車10月份銷售成長率排行榜。( 圖/光陽KYMCO提供)

2021年10月電動機車各品牌市場市佔率。( 圖/光陽KYMCO提供)

IONEX「全面超越」致勝攻略大解析

市場分析，光陽為何能在三個月內快速成長，可能有五大關鍵：

一、IONEX強調充、換電版同價位、不強調充換電有高下之分，讓消費者多重選擇更快速接受電動機車。

二、並行的充換電模式，更延伸推出全球獨創的「尊榮換電 專人送電」，全方位滿足消費者各種需求。

三、市場若僅以PBGN聯盟為主，在換電資源共享相同架構下，難有突破性的新產品選擇。光陽IONEX今年發表四款不同定位的電動車來滿足消費者需求，在最得我心設定之下加強各族群的購買慾望。

四、各種有感促銷例如年底前IONEX 3.0系列換電免費與尊榮換電免費、終身免基本費等，加上油價攀高、政府振興再加碼。

五、電車最速IONEX S7R自3月發表即引爆關注，正式上市後更超越眾人期待，強大的加速性能與過彎穩定性，讓消費者與媒體盛讚：不負「電車最速」之名！超強人氣更成功帶動IONEX家族車系整體銷售。

台灣二輪電車競爭白熱化，光陽十月銷量爆衝，已威脅到宏佳騰亞軍地位。( 圖/光陽KYMCO提供)

面對最近的銷售大成功，光陽表示，IONEX 3.0電動車一問世後立刻受到消費者歡迎，銷售量可以清楚說明消費者期望有別於PBGN聯盟以外、更貼近消費者騎乘習慣、更適合當前用車思維的全新電動機車選擇，單單IONEX 3.0電動機車旗下三款車型，就成功動搖現今市場版圖，相信在全員到齊後，IONEX 3.0電動機車成功翻盤市場的那一天，絕對指日可待！