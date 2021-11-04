全球晶片荒持續延燒，從消費性電子到汽車產業都受到衝擊，這也讓各大晶片製造商積極擴廠增產，以解決供不應求的問題，然而在生產線全面運作的狀況下，晶片業的碳排放量跟著攀高，晶圓代工巨頭台積電的用電量將在明年達到全台用電量的7.2%，未來如何解決居高不下的碳排放量，將成為台積電在技術面甩開競爭對手英特爾、三星之外的重要課題。

CNBC報導，科技持續進步，晶片成為人們生活中不可或缺的關鍵產品，但晶片製造的過程卻對地球不友善，研究諮詢機構Forrester分析師Glenn O’Donnell表示，半導體生產的過程需要使用大量的電力，包括擴散爐、離子擴散機及離子蝕刻機等關鍵設備都要用相當大的功率去運作，有些也會產生非常高的溫度，這導致電子產品的碳排放量中，有很高比重來自晶片製造。

報導點出，晶圓代工大廠台積電、三星及英特爾如何處理碳排放問題成為市場焦點，數據顯示，由於用電量高，台積電在過去幾年的碳排放量已超過汽車巨頭通用汽車的碳排放量。

此外，綠色和平組織提供的數據顯示，台積電一年的用電量超過台北，研究員Yung-Jen Chen說：「由於台積電不斷擴張碳排放量也在迅速增加，但他們過去的碳排放量已經比其他任何晶片製造商都還要多，為了減少碳排放，關鍵是將電力轉為綠色能源。」

綠色和平指出，目前台積電占全台用電量的4.8%，到明年將上升至7.2%。對此，台積電已宣布希望在2050年實現零碳排放，並設定在2030年前達到使用40%可再生能源的目標。

台積電副發言人Nina Kao表示，公司計畫購買更多的可再生能源與綠能信用額度，同時提升工廠運作效率，並實行更多節能方案。台積電去年與離岸風電大廠沃旭能源（Orsted）簽約20年，購買所有離岸風場的綠電。

事實上，三星與英特爾也都積極降低晶片製造過程中的碳排放量，三星尚未自行宣布公司達到零排放的時間點，但三星確實是韓國有意在2050年前完成碳中和目標的重要關鍵。

英特爾永續發展部門經理Fawn Bergen則表示，減少能源使用是公司氣候政略的重要目標，並希望能在2030年前達到零碳排放的目標，目前我們有82%的能源來自太陽能、地熱等綠色能源。