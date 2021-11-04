MLB世界大賽剛落幕，勇士跌破外界眼鏡拿下最終的冠軍，此刻也正式宣布賽季結束，而同樣打進季後賽的巨人今天傳出震撼消息，據《The Athletic》記者巴格利(Andrew Baggarly)透露，34歲巨人當家鐵捕波西(Buster Posey)即將在明天對外宣布退休，此消息引起外界震驚，雖然波西已征戰多年，但本季打出了回春表現。

BREAKING NEWS: Sources tell The Athletic that Buster Posey will announce his retirement tomorrow. More to come... — Andrew Baggarly (@extrabaggs) November 3 2021

波西本季例行賽395打數揮出120支安打、18支全壘打，貢獻56分打點，打擊率高達.304，攻擊指數.889，對一個已征戰多年的老將來說非常不簡單，而到了季後賽20打數有6支安打、1支全壘打，貢獻2分打點，打擊率也高達3成，而且他仍擔綱球隊捕手一職，重要性無法言喻，更是帶領年輕球員成長的老大哥。

波西2008年被巨人以首輪第5順位選進球隊，2009年首次登上大聯盟舞台，2010年就以驚人成績奪下聯盟新人王，2012年還奪下國聯MVP，同年還囊括國聯打擊王、東山再起獎、漢克阿倫獎、銀棒獎、入選明星賽，更拿下世界大賽冠軍，12年可說是他生涯最為輝煌的時刻，除此之外他也率隊在2010、2014年奪冠，打造「偶數年封王」神話。

另外他生涯一共7次入選明星賽，拿下4座銀棒獎，2016年獲得生涯唯一的金手套獎，對野手來說該拿下的成就他幾乎都已完成，不過在2018、2019年他因傷所困，出場與表現皆大幅下滑，去年新冠肺炎肆虐全球，他因擔心家人健康退出球隊，2021-22球季才歸隊，不過卻繳出回春表現，WAR(勝場貢獻值)高達4.9。

波西與巨人在2013年簽下9年1.67億美元合約，2022年有2200萬美元球團選擇權，季末巨人總管薩迪(Farhan Zaidi)已表示要留住他們的當家捕手，行使球團選擇權，而以波西的身手和棒球員生涯來說，或許真能在聯盟多待幾年，加上巨人陣容還是相當有競爭力，有望再次衝擊世界大賽冠軍，不過就在此時出現震撼彈。