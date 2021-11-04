台中市沙鹿區檢舉魔人童姓男子，3日因在自家門口蒐證違停車輛，與小客車駕駛黃姓男子發生口角糾紛，一言不合大打出手，造成童男左臉頰瘀青、出血；另黃男表示遭童壓制受傷，警方到場後已無打架情事，雙方同意就醫後再提告。

沙鹿區中山路的53歲童姓男子是出了名的檢舉魔人，家門口前裝了50多支監視器，昨日18時許，他發現有小客車違停在他家門口，在進行蒐證拍攝時，與返回座車43歲駕駛黃男發生口角，雙方一言不合發生拉扯及肢體衝突，造成童男左臉頰瘀青、出血；另黃男表示遭童男壓制受傷。

附近民眾指出，當時黃姓駕駛暫停下車到對面買晚餐，童男手拿手機、脖子掛秘録器拍攝違停車子時，黃見狀急忙閃車跨越馬路直喊「不好意思、不好意思、不好意思」，但童拍完掉頭要進屋，黃怒氣追上前打了起來，現埸只見手機掉在馬路。

清水警分局沙鹿分駐所指出，獲報後立即到場查處，雙方已無動手情事，當場同意自行就醫後，再檢具診斷書及證據提告。警方呼籲，民眾處事應理智，遇有爭執時，應請警方到場處置，勿隨意動手或口出惡言，以免衍生其他法律責任。