台股加權指數4日開在17158.28點，權王台積電（2330）開平盤592元，早盤資金卡位第三季報有望報喜的航海王，買單持續拉抬長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615），漲幅在2～4％。

空運雙雄華航（2610）、長榮航（2618）亦漲勢強勁，海空運股成為早盤亮點，帶動大盤早盤漲幅逾80點。

受到聯準會宣布經濟已足夠強勁、將在11月削減每月購債行動，一如市場原本預期的激勵，美國四大指數全面寫下歷史收盤新高。

道瓊工業平均指數11月3日終場上漲0.29％（104.95點）、收36157.58點。那斯達克指數上漲1.04％（161.98點）、收15811.58點，連續第五個交易日創歷史收盤新高。費城半導體指數上漲1.16％（41.32點）、收3590.17點，創歷史收盤新高。

元富投顧指出，本周聯準會（FED）利率決策委員會FOMC將決定縮減QE的計畫，預期在2022年中結束，每月1200億美元的債券購買，但量化寬鬆（QE）結束後並不會立即啟動升息，對市場的資金衝擊可望大幅降低，因此，美股保持多頭格局。相對下，台股也可望直接受惠大盤底部支撐墊高到16800點。

短線上中小型電子股漲幅過大，拉回修正，包括第三代半導體、電動車、特斯拉概念股、元宇宙概念和矽智財，不過，類股保持輪漲，利用震盪低接即可。16500～17500區間操作，震盪汰弱換強。