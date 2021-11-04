遠傳電信雙11檔期再戰499雙飽資費，針對新申辦及NP攜碼客戶，網路門市再祭499限速雙飽，限定4G 499單門號方案，除了最高可獲得1200元遠傳幣，期間限定同樣加碼1111元遠傳幣，最高可獲得2311元遠傳幣。

遠傳網路門市雙11優惠活動正式開打，11月30日之前在遠傳網路門市申辦成功任一方案，享有價值5000元驚喜包抽獎資格，好禮包括遠百禮券1000元、PHILIPS 三合一隨行杯果汁機以及PHILIPS 淨顏煥采洗臉機，通通免費帶回家。

除了抽獎活動外，即日起至11月11日止，遠傳網路門市更推出限時快閃活動，無論新申辦或攜碼的用戶，申辦遠傳4G或5G指定資費方案，加碼再送1111元遠傳幣。

測速機構日前評比遠傳5G網速「世界第一」，遠傳表示，月付1399元就能上網吃到飽，申辦即送4500元遠傳幣，合約期間月月再領300元遠傳幣，本月申辦還享雙11加碼1111元遠傳幣，在friDay購物消費同時再享最高7%回饋，總回饋金額高達35611元遠傳幣，遠傳幣價值等於新台幣1元。

另外，遠傳網路門市限定4G 499單門號方案，除了最高可獲得1200元遠傳幣，期間限定同樣加碼1111元遠傳幣，最高可獲得2311元遠傳幣，手刀申辦連結：https://fetnet.tw/5KOXlK0GXG 。

最新iPhone 13自九月底推出熱潮不退，遠傳網路門市新申辦／攜碼並搭配指定資費，除享手機0元起，可再獲得雙11加碼優惠，最高可得1500元遠傳幣加碼1111元遠傳幣，而暫時沒有手機需求的消費者也可自由選擇精選冬季必備3C家電，如電火鍋、黑晶爐等，新申辦／攜碼搭配遠傳指定資費通通0元起，同樣享雙11加碼優惠。

遠傳網路門市持續精進申辦流程，除宅配、直營門市取貨外，即日起遠傳與全國最大連鎖超商7-11便利商店合作，消費者可在遠傳網路門市申辦時選擇指定的「7-ELEVEN便利商店」取貨，到貨後即可攜帶本人證件前往便利超商提領包裹，並依照包裹內的說明將相關資料交由超商櫃台、寄回遠傳。