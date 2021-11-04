台北時代寓所即將於12月2日滿週歲，為迎接周年慶推出住房優惠專案，11月8日起至11月30日致電台北時代寓所預訂「週年慶同樂」住房專案，即可在平日（週日至週四）享有住宿每晚3999+15.5％元，免費續住一晚或同日入住兩間精選客房一房免費的超值優惠。
台北時代寓所2020年開幕時，很快就成為網路熱搜的「打卡飯店」，日前更獲旅遊平台KLOOK的飯店超人氣冠軍，總經理林桂玉表示，此次推出周年慶住房優惠，主要是讓更多旅客親身實際體驗飯店優質的服務。
台北時代寓所即將於12月2日滿週歲，為迎接周年慶推出住房優惠專案，11月8日起至11月30日致電台北時代寓所預訂「週年慶同樂」住房專案，即可在平日（週日至週四）享有住宿每晚3999+15.5％元，免費續住一晚或同日入住兩間精選客房一房免費的超值優惠。
台北時代寓所2020年開幕時，很快就成為網路熱搜的「打卡飯店」，日前更獲旅遊平台KLOOK的飯店超人氣冠軍，總經理林桂玉表示，此次推出周年慶住房優惠，主要是讓更多旅客親身實際體驗飯店優質的服務。
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