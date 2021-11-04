針對藻礁公投議題，中油董事長李順欽稱三接一定要蓋在觀塘，絕對沒有替代方案，經濟部也製作許多文宣呼應三接不可能遷往台北港，珍愛藻礁公投發起人潘忠政４日表示，這件事都是經濟部單方面的說法，因為沒有聽證會沒坐下來談就說沒有替代方案，整件事是政府與國營企業本位主義太重，不願意去做整合，能源轉型路徑有很多，不可能方案只有一個，除非是政府風險管理上出了問題。

他說，從環團搶救大潭藻礁開始，中油一開始就說沒有替代方案，但實際上在2018年的環評期間，包含陳吉仲、詹順貴等人一起拜訪中油與台電，商討三接與四接可以一起整合到台北港，這是當時的方案之一，這是有可能的方案，但是國營企業本位主義太重，不願意去做整合，那到現在也可以持續再去研究，因為能源轉型是很多元的，路徑也有很多，不可能方案只有唯一一個，這也顯示政府要蓋三接的過程中非常顢頇，不然就是政府的風險管理上有問題。

而經濟部製作文宣及在最近的公投宣講上大力強調三接不可能遷往台北港，會造成1年缺137億度電，潘忠政則說，這是經濟部為了捍衛自己的政策，不斷利用在媒體上及話語權上的優勢，用了許多的銀彈洗腦國人三接非蓋在觀塘不可，和他們相較起來這樣的資訊傳播太不對等，然而隨著公投時間逼近，相信議題會持續被討論，民眾也願意去思考三接背後的真相與政府的惡意誤導。