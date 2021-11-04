今年投資市場出現明顯轉變，「通膨」因子成為聚焦核心。PIMCO品浩太平洋投顧（PIMCO）發表最新投資觀點，PIMCO認為，過去十年，全球處於「新常態」的大環境正離我們而去，未來五年投資人與政策制定者料將面臨截然不同的宏觀經濟格局，經濟成長與通膨將面臨更多變數和更顯著的起伏，整體資本市場的報酬率可能下滑且更加震盪。至於通膨長期居高不下，並非品浩的基本預測，但美國抗通膨公債（TIPS）、大宗商品、與其他實質資產將有助於抵禦通膨風險。

全球正從新常態（穩定但低於長期趨勢的經濟成長率、低於央行目標的通膨、平穩的波動、以及可觀的投資回報）進入「轉型時代」，將對投資人帶來更加艱鉅的投資環境。然而，波動將攀升、發生「肥尾」事件的機率將高於常態，但主動式投資人只要懂得把握機會，同樣能夠創造良好的超額回報。

PIMCO分析，新冠疫情是四大長期顛覆因素的催化劑：中美對立、民粹主義、科技革新、與氣候變遷。經歷過去一年的變化與發展，如今這四大顛覆因素變得更加白熱化。四大顛覆因素與三大長期趨勢，將對轉型時代的經濟與投資表現帶來顯著影響。

三大長期趨勢:一、從棕色經濟轉型成綠色經濟。為了要在2050年實現淨零碳排目標，未來公私部門必須長期加大可再生能源的投資力道。當然，即使公私部門擴大投資潔淨能源，也只能部分彌補棕色能源產業－例如煤炭與原油－投資萎縮與資本耗損造成的缺口。在轉型過程中，能源供給可能會受到影響並導致能源價格攀升，進而拖累經濟成長動能並推升通膨。此外，轉型過程將產生贏家與輸家，因此可能形成政治反對聲浪，以應對棕色能源產業職位流失、碳稅和價格上升或導致進口價格昂貴的碳邊境調整機制。

二、新興科技加速普及。最新數據顯示，企業對於科技資本支出大幅增加。事實上，類似的情況過去也曾發生－例如1990年代的美國－帶動生產力加速成長。然而，我們仍須觀察近來企業對於科技資本支出與生產力成長究竟是一次性的現象，還是強勁成長趨勢的開端。數位化與自動化趨勢將創造新的就業機會，並提高現有工作生產效率，同時也會帶來負面影響：部分工作機會將因此消失，欠缺合適技能的勞工可能找不到新工作。一如全球化帶來的影響，數位化與自動化可能加劇分配不均的問題，支持民粹政策的聲浪料將進一步抬頭。

三、分享共融經濟成果。各國與政策制定者將致力解決日益嚴重的所得與財富不均問題，並創造共融經濟成長。舉例來說，根據非正式的資料顯示，許多企業的勞資談判籌碼，已開始從資方轉到勞方身上，進而提升勞工談判能力。然而，此一趨勢能否延續下去仍不得而知，我們也無法判斷新科技與居家工作型態，最終是否會讓企業將更多工作機會委外到國內外工資較低廉的地區，並反過來鞏固、甚至提升企業主的談判能力。

宏觀經濟與市場波動攀升，加上眼前昂貴的投資評價－債券的實質與名目殖利率偏低、股市評價位於歷史高點－意味著未來股債報酬率將下降。品浩預測，央行將維持低利環境，並為全球固定收益市場挹注穩定性。短期內，經濟持續復甦雖可能造成利率上升風險，但長期而言，預期利率將維持區間整理格局，令核心債券投資部位維持較低的正報酬。

以資產配置投資組合而言，品浩依然對股票維持正面觀點。隨著全球進入後疫情時代的經濟復甦階段，品浩認為數位化、自動化、以及綠色經濟發展趨勢，將凸顯全球對實體基礎設施的投資需求，以及多年來投資不足的窘境。過去十年，全球投資活動大多以軟體為主；如今，在這些趨勢帶動下，硬體將成為新時代的投資主力。投資人必須在各個國家、各個產業、與各個股票之間精挑細選，並在經濟復甦過程中明辨贏家與輸家。尤其，我們認為半導體製造商、工廠自動化設備供應商、以及綠能與行動通訊供應商將受惠，且將成為投資組合不可或缺的布局標的。

品浩強調，全球轉型時代，實質利率與名目利率料將維持在低檔，投資人必須靈活布局全球市場，為傳統的固定收益投資策略，掌握極大化投資機會。投資人可在傳統的固定收益市場之外，找尋替代投資標的，包括：房地產、私募信貸與發展中的全球資本市場。