美國聯準會周三宣布將自11月起開始縮減每月購債規模，並預計在2022年結束該量化寬鬆（QE）措施，但同時也表示目前高漲的通膨將證明是「暫時的」（transitory），重申央行不急於升息。

聯準會在會後宣布維持聯邦基金指標利率不變，仍然介於0至0.25%區間，符合市場預期。此外，超額存款準備金利率和貼現利率亦維持不變，分別為0.15%和0.25%。

負責制定政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）在會後聲明中表示，將於「本月晚些時候」開始縮減購債規模。目前聯準會每月購債1200億美元，自11月起每月共計將縮減150億美元購債金額，包括減少購買美國公債100億美元，以及減少購買不動產抵押貸款證券（MBS）50億美元。

該委員會並表示，此舉是基於自去年12月以來，美國經濟朝著央行目標「進一步取得實質進展」。該聲明亦強調，聯準會並未預設路線，如果經濟前景出現變化，必要時將調整購債速度。

在聯準會此前不斷釋出即將啟動縮表的信號後，此決議符合市場普遍預期。

不過，聯準會在聲明中也表示，全球供應斷鏈的問題使通膨風險升高，雖然這些因素「應該是暫時的」，但必須緩解下來才能讓通膨如預期般回落。這是本次會後聲明用字遣詞上的一個小變化，顯示聯準會決策官員認為這個過程需要更長的時間。

在聯邦公開市場委員會的聲明發布後，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上強調，由於美國的勞動力市場尚未復元，現在還不到升息的時候。

受此激勵，華爾街主要指數站上歷史新高。

聯準會宣布啟動「縮表」，美國公債殖利率應聲上揚，債息曲線趨於陡峭。10年期指標公債殖利率尾盤上升4.2個基點，報1.5893%，稍早前一度升至1.602%，在聯準會發布決議之前，該債息一度跌至1.519%，創兩周半新低。尾盤兩年期與10年期債息差擴大約3.2個基點，報112.90個基點。五年期和30年期債息差擴大2.9個基點，報83.80個基點。

另一個值得關注的焦點是鮑爾也在會後表示，美國就業市場將持續改善，到明年年中可能達到「就業最大化」的水平，這是聯準會在考慮升息時的一個關鍵門檻。

在聯準會結束會議後，聯邦基金利率期貨顯示美國央行在明年7月升息的可能性升高到90%。根據聯邦基金期貨合約，交易員押注聯準會在2022年將升息兩次，並在2023年升息3次。