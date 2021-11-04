交通部長王國材關於基隆捷運發言引發廢台鐵換捷運的爭議，立委邱臣遠更質疑是貍貓換太子。4日王國材說，基隆捷運的規劃分成兩階段，3日只是先拋出規劃面的看法，並沒有急著實施。
王國材出席交通委員會會前受訪表示，第一階段從南港到八堵，在八堵做轉運，基隆市民先習慣，八堵轉運用捷運方式執行；而第二階段是第一階段執行一陣子後，可能是十年以後，由那時候的人、那時候的看法做出的決定可能會比較正確。
他指出，現在有兩種聲音，一種是交通部的想法是二擇一，但是地方對台鐵的感覺以及台鐵的便利性，他們都納入考慮。
交通部長王國材關於基隆捷運發言引發廢台鐵換捷運的爭議，立委邱臣遠更質疑是貍貓換太子。4日王國材說，基隆捷運的規劃分成兩階段，3日只是先拋出規劃面的看法，並沒有急著實施。
王國材出席交通委員會會前受訪表示，第一階段從南港到八堵，在八堵做轉運，基隆市民先習慣，八堵轉運用捷運方式執行；而第二階段是第一階段執行一陣子後，可能是十年以後，由那時候的人、那時候的看法做出的決定可能會比較正確。
他指出，現在有兩種聲音，一種是交通部的想法是二擇一，但是地方對台鐵的感覺以及台鐵的便利性，他們都納入考慮。
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