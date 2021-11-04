國內5月本土疫情嚴峻，暫停外籍移工來台，但隨著疫情趨緩，產業及社福外勞需求甚殷，中央流行疫情指揮中心2日完成簽核，象徵重啟移工入境，針對「強化移工來源國境外防疫措施」，勞動部也訂出4大原則。

勞動部表示，為降低發生境外移入確診風險，移工於入境前即應落實相關防疫措施，包括來源國政府應落實客認國外仲介防疫計畫、限定來源國PCR檢驗機構、境外採檢PCR及一人一室隔離、嚴格要求國外仲介公司履行管理責任。

針對來源國政府應落實客認國外仲介防疫計畫，勞動部指出，國外仲介入司應訂定防疫計畫，計畫內容應包括海外訓練機構訓練及住宿人數減半、移工登機前一人一室隔離處所等，並須事先經移工來源國主管機關審查核定後，由該國主管機關出具證明文件，再由我國駐外館處於受理申請入境簽證時審認。

限定來源國PCR檢驗機構部分，則是建議各來源國政府應提供最多50家之檢驗機構名單，並報經我國指揮中心同意，以確保移工PCR採檢品質。

在境外採檢PCR及一人一室隔離的規定，勞動部則是要求移工進入訓練機構受訓前及入境前均應採檢PCR。移工來臺登機前採檢PCR後，應落實一人一室隔離，避免遭受感染。

同時，勞動部也嚴格要求國外仲介公司履行管理責任，也就是當移工入境檢疫期間倘若發生確診，經疫調發現國外仲介公司防疫措施與其所提報之防疫計畫不符，或有提供不實資料者，將針對該仲介公司暫停引進或廢止其認可，以有效督促國外仲介公司善盡防疫責任。