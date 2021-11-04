警方已將涉案的30歲酒店林女逮捕歸案，由彰化地檢署複訊後，3日依殺人罪聲押獲准。（翻攝爆料公社／吳建輝彰化傳真）

民眾在彰化縣埔鹽鄉東螺溪邊，發現一具水流屍，警方採證比對，確認死者為失蹤的51歲張男。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

台北51歲張姓男子愛上小21歲、貌似藝人伊能靜的林姓酒店妹，月花10萬包養，還買全新雙Ｂ名車送她，但卻在10月29日被發現陳屍彰化埔鹽東螺溪邊，遭塑膠袋套頭，身上還綁了兩顆石頭。據了解，該地不久前正好有業者偷倒廢棄土方，導致原本約有2公尺深的水位變成不到1公尺，屍體輕易被發現，民俗專家蒲慶峰認為，這就是冥冥中註定，賊星該敗。

張男10月中突然失聯，家屬擔心他遭到不測，立即向警方報案協尋。10月29日有農民在埔鹽鄉東螺溪中發現1具水流屍，屍體被以繩索綑綁2個總重約40公斤的石塊，頭、腳也被黑色塑膠袋套住，眼睛還被蒙上膠帶，由於死亡多時屍體腫脹難辨，檢警判斷男子是遭人殺害後棄屍，採集指紋後確定死者就是失蹤的張男。

據自由時報報導，當地民眾表示，東螺溪河道中間水位平時約有2公尺深，可是當天消防隊下去打撈時，水位竟僅到大腿中間，不到1公尺，應是日前大量廢土被傾倒在沿岸，導致河床變淺，原本被綁石塊的死者，因此輕易浮上水面被發現。民俗專家蒲慶峰指出，這就是冥冥中註定，不是不報，是時候未到，未來兇嫌也是在劫難逃。

張男友人2日晚間在臉書貼出「把人命當髒螞蟻」文章，指張男去年在台北某酒店認識出身鹿港的30歲林女後，對她相當迷戀，每月至少給她10萬元包養費，今年9月11日突然有自稱林女表哥的6名男子闖進張男租屋處，聲稱家族不允許兩人交往，便把林女帶走。

張男友人指出，10月8日他與張男相約吃熱炒，張男還帶著已被帶走的林女出現。10月15日張男說要去鹿港後就失聯，報警後查到林女拿著張男的提款卡領錢，沒想到林女這麼狠毒。

張男友人認為，根本就是林女設局「仙人跳」，讓張男去彰化找她，再找人把張男綁走毆打逼問提款卡密碼，最後再將他殺害棄屍，手段相當狠毒，希望警方盡速釐清案情。

林女警訊時先稱不知張男為何會死，後才改口說她與張男結伴到海邊沙灘遊玩，因感情糾紛爭吵並互相拉扯，同行友人見狀，才動手打張男為她出氣，但因出手過重不慎打死人。惟為何到彰化棄屍等細節卻又交代不清，供詞避重就輕，因此將林女轉為殺人主嫌送辦。

彰檢表示，從張男身上遭綑綁重物與犯案手法來看，單憑林女1人無法完成，加上林女供詞前後不一，且未透露共犯身分，對如何運送屍體等案情均無法交代。複訊後以有串證、逃亡之虞，3日向彰院聲請押禁見獲准，另發出3張拘票，將盡速追緝其他共犯到案。