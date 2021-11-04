大陸女星范冰冰在2018年經歷陰陽合約風波，重創形象和演藝事業，儘管范冰冰積極復出演藝圈，無奈范冰冰形象和聲勢已大不如前，不過她私下一舉一動仍是外界焦點，范冰冰日前就出席天津時尚活動，她身穿藕粉色民族禮服氣質看秀，而同場的時尚博主也記錄下范冰冰私下的真實面。

40歲范冰冰日前頂著中分瀏海、身穿藕粉色民族長禮服現身看秀，范冰冰的民族風穿搭別有一番風情，而同場的還有時尚微博博主凌聽雨，她就在微博曬出粉絲視角並直呼：「范冰冰正好就坐我對面，說真的，一直忍不住多看幾眼，真人很白很美，在人群中會發光那種」。

范冰冰頭頂中分瀏海、身穿藕粉色民族長禮服現身看秀。（圖／取材自范冰冰微博）

范冰冰看秀的無P照。（圖／取材自凌聽雨微博）

凌聽雨還曬出范冰冰的無P照，只見范冰冰臉蛋小巧、五官精緻、肌質光亮，她的膚色就明顯比身旁的觀眾白了幾階，范冰冰輕鬆駕馭生圖，高顏值相當吸睛，網友看了也驚呼：「氣場艷壓全場」、「范冰冰果然是生圖殺手」、「冰冰是真白啊 任何女藝人跟她一靠近就是黑皮」、「范冰冰還是最漂亮」。

其實，范冰冰被網友曝光無P照已非第一次，她日前就被直擊坐在街頭的台階上，等朋友，兩人還對視了一眼，而原本低調戴著口罩的范冰冰，知道自己被認出後，她就直接把口罩拿下，完全不懼鏡頭大方給拍，網友也拍下野生范冰冰正面顏值，只見范冰冰肌膚白皙透亮，五官相當精緻，狀態極佳的范冰冰輕鬆駕馭網友的無P照。