眼見陣中陷入嚴重傷病潮，前役因為左膝蓋痠痛缺席的七六人當家中鋒恩比德，很清楚自己沒時間可以休息了，他在4日宣告傷癒復出，就拿18分、9籃板及7助攻，帶領七六人以103比98險勝來犯的公牛，目前兩隊同拿6勝2敗並列東區第2。

托必亞斯哈里斯賽前確診新冠，丹尼格林也因腿傷缺席，恩比德直到賽前才告傷癒復出，擺明就是想要帶傷上陣，七六人也靠他的激勵，一路取得領先優勢，甚至前3節打完，取得84比72領先，沒想到公牛末節一波15比3攻勢追平比數。

七六人總教練瑞弗斯當然只能趕緊換上恩比德，他也馬上幫助七六人回應11比2小高潮，可是公牛依舊緊追不放，打到最後29秒，公牛追到98比100，幸好塞斯柯瑞最後10.7秒投進中距離，馬克塞也兩罰中1，幫助七六人總算穩住勝利。

七六人以塞斯柯瑞22分最高，尼恩也替補貢獻18分，馬克塞14分、6助攻，寇克馬茲11分，擺明就想跟恩比德把主場勝利留下；公牛以迪羅薩37分最高，拉文也拿27分，可惜明星中鋒武切維奇投7中2、僅拿4分，明顯遭到恩比德限制。