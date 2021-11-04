52歲女星張庭和老公林瑞陽淡出螢光幕，轉移到大陸發展微商事業有成，身價超過300億人民幣（約1200億台幣），近日傳出前飛輪海成員辰亦儒、汪東城已加盟張庭的公司，果然三人最近合體出席公司活動，引起熱議。

張庭的公司日前舉辦七周年慶祝活動，她頂著俐落包頭，身穿大紅色洋裝，以女強人之姿出席，升格股東的辰亦儒、汪東城也現身，三人熱情的在現場扭腰擺臀、跳舞，獲得台下員工的熱烈歡迎，據悉此場活動是為即將來臨的雙11預熱，張庭請汪東城擔任旗下面膜品牌代言人，汪東城不辱使命，拿著產品積極地向現場所有人推廣。

辰亦儒、汪東城合體上張庭的公司活動。（圖／微博）

辰亦儒、汪東城當年以偶像男團的身份出道，演過大大小小的電視劇，粉絲族群多半是學生，隨著年紀增加，漸漸地不再只接拍偶像劇，近幾年已到大陸尋求發展機會，除了拍戲，辰亦儒還開直播帶貨，30天就累積1.03億（約台幣4.4億元）的業績，被封「帶貨黑馬」，汪東城則參加大陸選秀節目《追光吧！哥哥》力拚再組男團出道，同時跟上潮流，加入直播帶貨，在大陸找到屬於自己的一片天。