大陸人氣女星迪麗熱巴，一出道便以精緻的五官與火辣身材而聞名，加上自然又生動的演技，讓她廣告代言及戲約不斷。昨（3）日迪麗熱巴也受邀為自己所代言的產品登上直播節目帶貨，而她身上所穿著碎花禮服美豔動人，凹凸有致的身材曲線再度吸引眾人的目光。

迪麗熱巴昨日參加代言直播活動前，其工作室已率先在網路上公開當日的造型穿搭。只見照片中迪麗熱巴化身花仙子，以一襲微透視的低胸花卉禮服現身，而禮服胸前深V領的剪裁使鎖骨美肩與性感深溝呼之欲出；迪麗熱巴一側身也才發現裙襬側面高衩的設計，讓一雙雪白的筆直長腿一覽無疑，電得網友直呼「太美了」、「簡直仙女下凡」。

迪麗熱巴登上直播間後，網友也將她當時「零修圖」的直播畫面截圖上傳，驚人的美貌與白皙的肌膚，再度令網友們大讚「迪麗熱巴的顏值真的挺高的」、「長得漂亮、顏值高，確實是本錢」、「是仙女，說到我都累了」、「太漂亮了」、「迪麗熱巴笑起來好迷人」、「她每天都會被自己給美醒」、「被自己美到不知道是什麼感覺」、「迪麗熱巴果然是頂級美女」。

迪麗熱巴是著名的新疆美女，與同樣出身自新疆地區的古力娜扎、佟麗婭、麥迪娜等女星被封為「新疆四美」，但她也因為立體的五官經常受人放大檢視，甚至謠傳她曾整過形，不過有網友曾挖出迪麗熱巴小時候及大學時的照片，證明她的臉蛋「純天然」，再度圈入一票粉絲。