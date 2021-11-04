國內5月本土疫情嚴峻，暫停外籍移工來台，但隨著疫情趨緩，產業及社福外勞需求甚殷，中央流行疫情指揮中心2日完成簽核，象徵重啟移工入境，針對「強化入境檢疫及篩檢措施」，勞動部公布5大措施，其中包括雇主必須要幫移工加保50萬元的商業醫療保險，以支應若確診時的隔離醫療費用。

除強化境外防疫措施外，考量 COVID-19 潛伏期，為維護社區防疫安全，減輕國內醫療負擔，勞動部也提出五大加強入境篩檢及檢疫措施，包括分階段引進移工、建立入境積分制、檢疫14日應配合採檢PCR、強化自主健康管理、雇主為移工加保50萬元的醫療商業保險。

在分階段引進移工部分，基於防疫安全及農曆春節前國人返國檢疫需求，規劃採二階段專案引進移工，第一階段設定在2022年2月14日前，這段期間移工入境全數採集中檢疫，第二階段設定為2022年2月15日起，除集中檢疫外，移工得前往防疫旅館辦理檢疫。

針對入境的優先順序，勞動部將建立入境積分制，事業類以移工是否完整接種疫苗、移工來源國疫情狀況、移工日後住宿地點環境，例如套房優於雅房、同房住宿人數2人優於4人等項目給予不同配分，家庭類則以移工是否完整接種疫苗、移工來源國疫情狀況給予不同配分，由合計積分越高者越優先入境，同積分者，則以簽證日期排序

在採檢與自主健康管理部分，勞動部指出，檢疫14日應配合採檢PCR，移工入境後應配合檢疫14日，於機場入境時採檢PCR一次，並於檢疫結束前再採檢一次PCR；檢疫14日完成後，應銜接自主健康管理7日，並於完成自主健康管理前加做一次快篩。另，為避免自主健康管理期間造成防疫破口，雇主應依勞動部指定地點安排移工自主健康管理。

另外，勞動部在措施中也新增「雇主為移工加保醫療商業保險」，雇主應於移工入境前，為其加保50萬元醫療商業保險，以支應境外移入確診之隔離醫療費用，至於醫療商業保單開發，以及須經主管機關審查程序，實施日期將另案發布。