4大公投投票在即，民進黨高市議員邱俊憲、郭建盟等人今（4）日在議會總質詢時要求市長陳其邁表態，陳其邁強調，4大公投與高雄未來發展息息相關，不能置身事外，「我要負責任向市民說明，4公投票請蓋4個不同意」。

邱俊憲指出，12月18日就要舉辦4大公投，很多民眾有焦慮，前幾天郭建盟等議員一起聯名「關鍵時刻勇敢面對，共同承擔邁向未來的聲明」，他認為公投不是某個政黨的事，也是負責任的政府該站出來告訴民眾為何要投同意或不同意。

陳其邁答詢時指出，4大公投與高雄未來發展息息相關，當然不能置身事外，如核四重啟、核廢料問題等，能源缺口寄望於核四的重啟來解決，這是不可能的事情。

針對萊豬問題，陳其邁表示，2012年立法院通過「牛豬分離」，當時國民黨執政就已開放含萊克多巴胺美牛進口，經過這幾年風險的評估，或政府採取的百億養豬基金，以保護豬農權益。

陳其邁提到，三接處理也牽涉能源配比和安全，不能北部要用電，不能自己發電，但核四又有風險，結果「南電北送」結果一定會增加燃煤電廠使用比例，或讓燃煤電廠延緩除役，如果三接不蓋，大概會增加南部500萬噸燃煤使用，對南部、高雄鄉親不公平。

至於公投綁大選，陳其邁認為，這是民主的實踐，2018年當時「一面投票，一面開票」，造成投票大亂，在民主實踐過程碰到的困難。

陳其邁重申，這4個議題會牽涉民主實踐、能源轉型、國際經貿重組等，關係台灣長遠發展，對高雄來說也密不可分，「4個不同意台灣更有力，讓台灣繼續往前走」，一方面政府在食品衛生有完整配套，對豬農也有好的照顧，另加速2025綠電比例實現完整的能源轉型，一方面兼顧環境保護，「在此我要負責任向市民說明，這4個公投票，請蓋4個不同意」。