耕興(6146)公布第3季財報，受惠於行動通訊產品的檢測案件量增加，尤其是5G NR智慧型手機接單表現優於預期，單季營收11.64億元，合併毛利率由去年同期的46％提升至52％，創史上新高，營業淨利率34％，合併稅前淨利為3.96億元，歸屬於母公司稅後淨利為3.05億元，也創下歷史新高，每股盈餘3.14元；累計前3季合併營收為32.13億元，合併毛利率50％，營業淨利率33％，歸屬於母公司稅後淨利為7.99億元，每股盈餘8.24元，已超過去年全年度的8.03元。

根據美國聯邦通信委員會(FCC)網站資料顯示，統計今年前3季耕興高階網通產品檢測案件佔總數為17.04％，市佔率排名全球第一。統計今年前3季5G NR行動通訊產品檢測案件，全球僅20家實驗室執行5G NR產品檢測，而耕興5G NR案件佔總數逾25％佔有率，是唯一上榜的台商實驗室，且市佔率居全球第一。

從國家通訊傳播委員會(NCC)的資料顯示，耕興執行5G NR產品的測試總數亦超越其他實驗室的總和，在台灣市佔率過半，耕興在5G NR包含手機、CPE等等終端應用產品的接單量、5G測試產能穩坐業界龍頭。