佳世達(2352)10月合併營收達190億元，年增5%，刷新同期新高紀錄；累計前十月合併營收1831億元，則年增305億元，比去年同期成長兩成。佳世達近期股價已經突破短、中期反壓，沿5日線向上。

佳世達表示，目前是資通訊產業的傳統旺季，防疫物資與數位轉型需求持續暢旺，再加上聯合艦隊新夥伴的合併貢獻，都使得單月營收與累計營收創下同期新高。

佳世達預計11月17日舉行法人說明會，屆時將說明第三季表現與第四季展望。佳世達近幾年來積極跨足新事業領域，在醫療方面，除了明基醫(4116)與於中國南京、蘇州兩間自有醫院，另於江蘇有協助管理的醫院管業務，去年又取得東暉醫療投資有限公司18.3%股權。此外，還包含明基口腔明基聽力、凱圖國際、虹韻助聽器、明基透析、怡安醫療器材等。

在AI方面則以工業電腦、自動化和電動車為主，佳世達收購友通(2397)、拍檔(3097)、其陽(3564)、維田(6570)，羅昇(8374)；另外也朝網路相關併購，明泰(3380)及旗下仲琦(2419)、系統整合的聚碩(6112)等。