員警在一處隱密的角落發現陳男的提袋，確認手機和車鑰匙都完好如初，陳男開心不已，直呼員警是自己的「Lucky Star」。（警方提供）

「警方有心、無所不能！」台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員鄭依婷、賴楷棟，日前執行夜間巡邏勤務，接獲27歲的陳姓民眾報案稱，裝有車鑰匙及手機的提袋遭人竊取，員警聞訊立即偕同陳男返回案發地點；因該時段球場已關燈伸手不見五指，員警手持手電筒兵分二路在球場周邊仔細搜尋，不一會兒功夫，隨即在一處隱密的角落發現陳男的提袋，確認手機和車鑰匙都完好如初，陳男開心不已，直呼員警是自己的「Lucky Star」。

陳男向員警表示，該球場設備新穎齊全，吸引許多球友聚集，自己每月都會抽空從南投開車來打籃球，因擔心隨身物品遭竊，刻意將提袋放置在不顯眼的角落；未料要離開球場時，遍尋不著提袋，面對漆黑一片的球場著急地不知如何是好？

陳男指出，他想起記憶中警所就在球場附近，立刻飛奔請求員警協助。員警一邊安撫陳男情緒，並陪同返回球場，在現場仔細找尋後，隨即發現提袋；陳男感激不已，對於員警視民如親的服務精神頻頻致謝。

南屯派所長江松泳呼籲，外出應注意隨身攜帶之現金及財物，做到錢不露白、財物不離身，降低被害機率，避免成為歹徒覬覦之目標。