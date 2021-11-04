面對2022地方選舉，各黨皆嚴陣以待，民進黨中執會昨(3日)通過2022年直轄市與縣市長提名特別條例草案，依照條例內容，六都縣市長人選提名，由黨主席蔡英文徵召，經中執會通過，執政的基隆市、新竹市以及屏東縣縣市長任期屆滿辦理初選，非執政縣市則為經徵詢、協調後產生單一人選，由主席提名經中執會通過；形同明年綠營縣市長提名由誰出線，將由蔡英文掌握絕對優勢。對此有網友在相關新聞底下留言表示，「太厲害了，民進黨！」「又來了，每天都在喬人的事，真的很煩死人啦？」

《中國時報》今(4日)報導，民進黨祕書長林錫耀說，非六都的其餘16縣市成立選對會徵詢、協調工作。第一，可以連任的現任縣市長，只要主席提名，經中執會通過就完成提名作業；第二，執政縣市、但現任縣市長任期已滿兩屆，要根據提名條例第九條舉辦初選，也就是候選人登記後，協調不成、以初選方式，全民調決定勝負；第三種，「非執政縣市」也是由主席徵召，若只有一人參選，選對會建議由主席提名，中執會通過。若超過一人參選，競爭者可協調出競爭機制，如果對競爭機制沒有共識，則由選對會提出方法綜合評量。

該條例內容曝光後，有網友在本網、《YAHOO新聞》留言，其中在YAHOO有超過400則留言，不少網友留言表示，「不要口說愛台灣，實際上開民主的倒車」、「這就是民進黨的民主制度」、「怎麼會有人覺得雙標民進黨很民主呢？」「整個派系惡鬥爭權奪利，人民福祉放一邊」、「民主進步黨最民主了」。但也有網友認為只要公平公開即可。