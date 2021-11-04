駐唱歌手出身的女星高慧君，不但歌喉了得，轉戰戲劇圈也表現亮眼，一雙會說話的大眼睛尤其吸引人，不料上個月才吐露眼睛需要休息的她，昨天(11/3)再發文談及病況，透露要迎接會發胖的治療過程，希望大家幫集氣。

今年49歲的高慧君，這些年忙於拍戲，本以為疫情期間可暫時休息，不料健康反而出問題，上個月26日，她突在臉書po文透露身體有些狀況，所以「我自認漂亮的雙眼必須暫時休息。期待再次明亮睜開眼睛，迎接世界的那天」，而她除了禱告，也會努力戰勝病魔。

沒想到事隔沒幾天，高慧君昨天又po文談病況，但不是來報喜的，而是吐露治病的心情，表示因為生病而無法看清這個世界，於是就試著靜下來聽聽自己，「身體在告訴我們的訊息，我們要學會理解。然後用樂觀豁達的心，去跟身體溝通」。

高慧君坦言，雖然現在生病，但仍喜歡現在的自己，她表示並不是懷孕了，自己沒那麼幸運，但「不排斥有人出金出精幫我達成」，不過這個治療過程是一定會變胖，她已準備好迎接福態治療過程，「但我一定會努力把健康找回來」，笑稱自己個性如此處女座，一定會自我要求瘦回去，懇請大家幫忙集氣。