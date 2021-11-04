26歲大陸女星張兆藝9歲時就出道當藝人，在科幻少兒電視劇《快樂星球》中飾演冰檸檬一角，被封該劇組中的「首席美女」。今年7月她宣布領證結婚，隔月又鬆口是雙喜臨門，8月底便順利產下一女，最近她曬影片分享當新手媽媽心得，透露某次到商場的母嬰室餵母乳，竟出現一名怪男闖入，盯著她猛瞧，張兆藝開罵後對方才離開。

張兆藝今年7月甜蜜曬出結婚證，寫下：「雖然我每天醒來，都想一巴掌把你打醒，但看到你帥氣的臉龐，想想算了。你的臉拯救了你生命」，心甘情願投入愛情墳墓，隔月她又閃電宣布懷孕已經生下小孩，認了未婚先孕，直說：「感謝各位祝福，我確實是懷孕比領證早兩個月這樣子」。

張兆藝先前閃婚和男友領證。（圖／翻攝自張兆藝_zy微博）

張兆藝說和另一半戀愛時就見過父母，發現懷孕後大家都很開心有新成員到來，「寶寶是有點早產，因為羊水忽然破了，不過很慶幸各項指標不用進保溫箱」，他們夫妻倆也很享受當新手爸媽的感覺。近日，張兆藝則透露遇到沒禮貌的路人，還原某天帶著女兒到商場逛街，進母嬰室餵母乳時竟遭不明男子偷窺。

張兆藝怒批餵母乳被偷窺。（圖／翻攝自秒拍）

對此，張兆藝更進一步說，該男後來更誇張，直接開門進來盯著她瞧，讓她忍不住開罵：「這位男士你是不識字嗎？你是不知道什麼叫做母嬰室嗎？」原本她想說對方可能真的走錯，但對方行為實在太怪，就算是走錯看到有媽媽在餵奶，第一反應應該也是識相離開，而不是盯著她猛看，而該男被張兆藝罵後便摸摸鼻子離開，張兆藝之後更氣到跟商場投訴，最後嘆氣說：「在外面哺乳真的是太難了」。