英國極具名氣的私立學校西敏寺中學（Westminster School）表示，已經放棄在中國設立6間姊妹學校，指稱COVID-19疫情及中國教育政策近來的轉變令校方無法繼續推行計畫。

美國之音（VOA）報導，這6間姊妹校包括由2017年開始籌備且已經興建好的四川成都學校。在原本計畫中，這間新學校會錄取2000多名3至18歲學生，以雙語教學；其餘5間學校則計劃會在2028年前完工。

西敏寺中學有接近900年歷史，中國擴張計畫是該學校首次在倫敦市中心、國會旁邊的著名校舍以外，成立姊妹學校。近年來，不少收費高昂的英國私立學校都嘗試在中國拓展。德威學院（Dulwich College）最早在2003年就在上海設校，哈羅公學（Harrow School）則在英國外營運超過10間學校。

西敏寺中學董事會主席巴坦（Mark Batten）昨天向學校社群發信表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及中國教育政策近來的轉變，校方無法繼續推行計畫。

他說：「我很遺憾地向大家宣布，西敏寺中學這項計畫已經走到終點。」

巴坦表示，計畫目標是在中國建立6間雙語學校，推廣西敏寺中學的學習方式，以及發展文化和科技交流，並且將在中國賺取的收益補貼倫敦及英國其他地方的窮困學生，因此有多方面的好處。

他說：「非常不幸地，現在興辦這種學校的環境跟2017年時非常不同。」

報導說，在2017年，西敏寺中學表示會教授中國國家教學課程，並在課程中加入學校自己的元素。當時，倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院院長曾銳生已對英國媒體表示，中國共產黨不會容許有人教導中國學生一套有別於官方版本的中國歷史和意識形態。

今年4月，中國國務院頒布新法例，不再批准由外國實質控制、提供九年義務教育的民辦學校，一些省市更限制課程中使用外國教科書。

報導還說，由於西敏寺中學是註冊慈善團體，校方透過英國全資子公司Floreat Overseas Holdings Limited（簡稱FOHL）授權一間香港公司使用其校名，以及提供教育諮詢服務，並由該香港公司營運中國的姊妹校。西敏寺中學表示，學校和FOHL都沒有向中國姊妹校提供資金。

西敏寺中學指稱，因應疫情及中國教育政策近來的轉變，香港公司面對眾多財務及物流上的問題，經FOHL多次參與之下，為香港公司進行的架構及財務重組都不成功，導致中國姊妹校計畫流產。

倫敦「每日郵報」（Daily Mail）網站報導提到，西敏寺中學撤出中國可能反映其他類似英國學校的未來動向。