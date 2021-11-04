德國之聲中文網3日報導，美國卡特中心近期隨機調查3000名中國網民，詢問對於美國和中國國際形象的看法。結果顯示，62％中國網民對美國持負面印象，對美國的看法比較負面。同時，78％受訪者認為中國國際形象「非常好」或「好」，對中國的海外形象很有信心。美國學者對此有「過度自信」「不要假設全世界都贊同西方人對北京的看法」等不同解讀。

卡特中心是1982年由美國前總統卡特夫婦建立的非政府、非營利組織，致力於解決衝突、推進民主。卡特是中美建交時在任美國總統。此次調查由卡特中心和即時交互全球智慧公司RIWI合作進行。

這次網上抽樣調查是試驗調查，問卷只包含兩個問題：

1)你對美國的看法如何？ 2)你認為中國的國際形象如何？第一個問題的答案選項為：非常正面、正面、負面和非常負面。

調查結果顯示，62％的中國線民對美國持負面印象（負面為29％，非常負面為33％），大約37％的受訪者持正面印象（正面為19％，非常正面為18％）。

第二個針對中國國際形象問題的答案選項包括：非常好、好、不好和非常不好。

絕大多數受訪者（78％）認為中國國際形象不錯；其中選擇非常好的占46％，選擇好的占32％。7％的人選擇不好；11％的受訪者認為非常不好；還有4％拒絕作答。

上述調查結果11月1日刊登在卡特中心旗下的「中美印象」網站上，同時刊登了卡特中心中國項目主任劉亞偉等學者評論。劉亞偉說，這次抽樣調查在不到一周內完成，樣本超過3000人次，調查結果「似乎能印證我們對中國民意的一些主觀判斷」。不過他認為，這次調查「62％受訪中國網民對美國持負面看法」的結果，低於他看到的其他一些資料。而「78％受訪者認為中國的國際形象不錯」，與各類在發達國家進行的對中國看法的民調結果相差甚遠。根據美國皮尤等機構的調查，西方發達國家受訪民眾對中國的負面看法與中國受訪民眾看好中國國際形象的比例基本相同。他將此歸因於「官方媒體在影響中國輿論方面的力量」。還有學者在評論中稱「一般中國人似乎並不知道外界對中國的不好印象」。

但也有學者對此提出不同看法。美國克里斯多夫·紐波特大學政治學助理教授孫太一評論說，在本次調查中，很多人可能認為「過度自信」和「缺乏資訊獲取」是為什麼樣本中大多數中國受訪者認為中國國際形象非常好的原因。「但是，如果進一步調查，我們可能會發現，中國以外的人往往更關注發達國家的態度，而不考慮其他開發中國家的意見，兩者可能截然不同。」

美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）中國研究專案主任白明解讀說，「美國等發達國家的人看這個結果（中國人對中國形象的自信），可能會認為這有點不切實際，但看看非洲、拉丁美洲和東南亞，情況就會發生變化，當我們考慮中國的國際聲譽時，重要的是我們這些『西方人』不要假設全世界都贊同我們對北京的看法」。