台北市長柯文哲近來為基隆捷運不斷槓上中央，他4日痛批蔡英文總統當年的承諾，不只是跳票，現在連票都沒有了，他沒有和基隆市長林右昌互罵，只是講實話而已，「搞不好林右昌很爽，聲量扶搖直上，外界還以為我們在套招。」

柯文哲接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，主持人說最近常看到柯和林右昌互罵，柯文哲表示，2人私交很好沒有互罵，「我只是講實話而已，搞不好林右昌很爽，聲量扶搖直上，外界還以為我們在套招。」

柯文哲強調，基隆捷運跟北市的爭議不多，但看人家做不對或太離譜，忍不住講一講，整個計畫從頭到尾都很離譜，白綠分手也就是從此開始，有政治指標意義。

他提到，蔡總統2017年3月17日帶一票官員到基隆宣布蓋輕軌，聲稱30年來各政黨做不到民進黨做到了，基隆最偉大的建設要進捷運，基隆蓋輕軌不關北市的事，但末端原規畫到南港展覽館，市府晨會討論東區門戶計畫都在南港站當集結，到南港展覽館怎麼轉接，後來經爭取才改到南港站。

柯文哲說，總統煞有介事宣布要蓋基隆輕軌，還承諾2021年要完工，事實證明4年後的今天，基隆輕軌不見了，主持人接著播放總統府官網上蔡總統當天宣布蓋基捷的影片，柯笑著問：「他們還沒把它刪掉？」

他痛批，最氣的是總統出來宣布，當時是前瞻計畫第一炮，應該很慎重的東西，4年半證明是騙局，超過80億的東西怎麼通過國發會、交通部可行性評估，國家財政紀律大家隨便講一講，總統煞有介事講老半天，結果都沒有。

主持人說這樣算跳票，柯文哲直呼，什麼跳票，連票都沒有了，他透露，基隆輕軌講老半天怎麼都不見了，編預算也要錢、要準備，後來四長會議聽到變捷運，可是這條線八堵到基隆像南鐵東移一樣要徵收土地，但要拆哪一邊房子，林右昌要求會議記錄刪掉這段，改為「八堵到基隆那段留待後續規畫」，結果1年後還是沒有規畫好。

柯文哲說，林右昌沒有勇氣跟大家講台鐵和捷運因為路廊不夠只能2擇1，現在連八堵到汐科路線都不一樣，環評、都市計畫、自償性都必須重做，換路線土地徵收是多痛苦、多困難的事，一換捷運站土地利益完全不一樣，他也忍不住要問「什麼時候會開工」，但沒有人敢講，所以才會說反攻大陸後才會開工，因為根本是遙遙無期，最後還批他說錢又不是你柯文哲出的在管什麼，他反酸「這是國家的錢，花國家的錢都不會痛。」