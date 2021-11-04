兒權會理事長、「76行者遺體美容修復團隊」發言人王薇君因親切熱忱形象被稱作「國民姑姑」，身兼多職的她3日突然在臉書宣布辭去葬儀商業同業公會全國聯合會發言人職務，她解釋因為76行者團隊無酬為許多重大事故修復遺體，因「擋人財路」引起不少殯葬業不滿，團隊與她頻遭抹黑，因此決定辭去職務，說「若再不辭職，以後要穿防彈衣了」，此外她也同時辭去法務部矯正署外部視察委員職務。

王薇君昨（3日）在臉書上突然宣布將辭去中華民國葬儀商業同業公會全國聯合會發言人職務，並在聘書的照片上畫了1個大大的叉，讓許多民眾紛紛留言問怎麼了；她補充說明提到，76行者團隊一直在協助被害家屬（例如：台南地震、花蓮地震、普悠瑪事故、太魯閣事故、重大案件、因公殉職等等）做罹難者遺體免費修復，其實這些是「擋人財路」的事。

王薇君說「團隊因媒體競相報導以致鋒芒顯露，引起殯葬業內某些人的不滿」，因此團隊與她自己常被抹黑與不實指控，她強調「若再不辭職，以後要穿防彈衣了」。（翻攝自臉書）

王薇君說「團隊因媒體競相報導以致鋒芒顯露，引起殯葬業內某些人的不滿」，因此團隊與她自己常被抹黑與不實指控，她強調「若再不辭職，以後要穿防彈衣了」；其他網友得知原因後，也紛紛留言辛苦了，「還是謝謝姑姑的付出」、「姑姑：辛苦了」、「辛苦了，謠言止於智者」。

先前太魯閣號事故，76行者團隊無酬修復罹難者遺體，不過有民眾稱想捐款給修復師，團隊隨即遭酸民攻擊「不是說零酬勞嗎？」王薇君當時就落淚表示不是事實，有團隊成員甚至因過度疲累當場昏倒；而涉殺小三女友的團隊召集人陳修將也被爆出殯葬處理的爭議處，王薇君也強調76行者絕對是溫柔嚴謹服務，絕無非專業行為。