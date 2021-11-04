為提升農產價值及多元利用，提供國人保健營養農產品，農委會台東區農業改良場開發焙炒樹豆技術，並以機能性成分最高，其芸香含量1.2 mg/g之台東3號品種作為保健食材，開發樹豆沖泡飲品，沖泡後的樹豆，也可直接添加於牛奶、豆漿、植物奶等日常飲品中作為甜品利用，或加於飯中食用，多元應用方式賦予樹豆更大價值。

近年來手搖飲料店營業額年年增長，健康取向的茶包飲品也因消費者養生訴求而成為趨勢。樹豆焙炒產品，直接沖泡可作為日常飲料，或經粉碎處理則可製作營養豆穀粉，為良好的蛋白質補給食品，頗具商業潛力。

台東場指出，樹豆為原住民族傳統作物，全台栽種面積約360公頃，台東縣栽種面積約110公頃，部落常將其與排骨燉煮，作為打獵時增加體力精力的「勇士湯」，除了烹飪利用目前市面上樹豆加工產品較為少見。為強化產業競爭力，增加其利用性，台東場研發焙炒技術，將乾樹豆加熱至表面溫度達150℃後，持溫攪拌焙炒約10分種，待其香氣轉變、外表轉色、籽實開裂或是爆裂聲產生時，即可完成。

台東場指出，另外還有小撇步，樹豆焙炒前應先以清水清洗並浸泡30分鐘以上，待充分吸水再焙炒，如此沖泡過後的樹豆質地鬆軟，再利用時適口性較佳。而黑色種皮之樹豆台東3號焙炒後沖泡飲用，滋味香醇，也富含更多類黃酮機能性成分。