立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、衛福部等部會針對「勞動部擬開放移工入境相關防疫規劃準備工作，以及我國現階段產業缺工狀況及改善計畫」專案報告。（林良齊攝）

考量我國疫情趨緩，勞動部規劃移工引進專案提報指揮中心，並在近日通過，並將採二階段引進，但考量國人春節返國需求，衛福部次長薛瑞元表示，目前預計從12月14日至明年2月14日為春節檢疫，將暫緩移工引進。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、衛福部等部會針對「勞動部擬開放移工入境相關防疫規劃準備工作，以及我國現階段產業缺工狀況及改善計畫」專案報告。

據統計，目前我國有5857床集中檢疫床位，其中1700床為移工專案。

勞動部部長許銘春說，最快這個月中下旬就能引進，考量國人返台至12月14日暫停，等到2月14日後再引進，但第一階段至2月14日間會比較嚴格，包括集中檢疫、自主健康管理都要至集中檢疫所，2月15日後產業類移工的居家檢疫、自主健康管理則可至防疫旅館。

許銘春提及，積分制中疫苗接種評分占比55％、來源國疫情10％，35％為雇主提供宿舍的分數。勞動部勞動力發展署署長蔡孟良說明，滿分為110分，會依積分高低決定入境的次序，若積分相同則以簽證取得日期為依序，目前希望爭取集中檢疫床位至2550床，協助社福移工引進。

蔡孟良也說，雖然檢疫期間未強迫給付薪資，但也要求雇主要從自主健康管理期間開始給付薪資。

蔡孟良提及，目前與越南、印尼、菲律賓及泰國等移工來源國洽談中，其中以印尼最為積極，因此推估最快11月中下旬就能引進第一批移工。