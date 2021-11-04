歐股周三收在歷史新高。企業強勁季度獲利表現，以及大宗商品價格回升，推進重量級礦業股的彈升，都讓歐股從早盤的反覆中彈高。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲1.69點或0.35%，為481.22點，指數連三日刷新高。基礎資源股領漲，從近一個月的低點中彈升0.9%。

在企業財報方面，德國軟體大廠TeamViewer漲11%；該公司公布上季初步的業績報告以及全年展望。

漢莎航空(Lufthansa)漲7%；在旅遊限制鬆綁下，該公司上季出現自疫情以來首見的季度獲利。

奧合國際銀行(Raiffeisen)大漲10.9%；強勁營收和較低提撥費用下，該奧地利銀行上季淨利優於預期。

美聯準會在歐股收盤後公布了最新政策。

歐股從11月開始，天天創歷史新高，投資人暫時忽略了供應鏈瓶頸和勞動力短缺問題，專注追蹤企業獲利優異表現。

石油股下跌3.0%，是抑制歐股上漲的主要力量。資料顯示，美國庫存激增，OPEC也面臨增加供應的壓力，讓原油價格下跌。大宗商品股權重高的英國FTSE 100指數跌0.36%。

科技股上漲0.94%，帶動法國CAC 40指數創歷史新高，漲0.34%，來到6950.7點。

全球最大風力渦輪機製造商Vestas大跌18.2%。該丹麥公司上季營業利益低於預期，下調全年獲利預期。

BMW上漲1.5%。該豪華汽車製造商報出較高的上季獲利，但警告全球晶片的衝擊。

法國生物診斷公司Biomerieux小漲0.1%。彭博報導該公司正與德國同業Qiagen進行合併談判。