氣溫逐漸轉冷，超商雙雄統一超(2912)7-ELEVEN及全家(5903)積極搶攻冒煙商機，其中7-ELEVEN即日起擴大濃郁系熱食結構、並於立冬之際推出連續3天的熱食優惠；全家便利商店則鎖定火鍋市場，自即日起推出「即興開鍋」火鍋季活動，全家預估可望帶動相關品類業績翻倍成長。

隨著冬季來臨，各項熱食需求湧現，統一超7-ELEVEN及全家便利商店熱食業績也逐步增溫，7-ELEVEN上月搶先推出「名鍋盛典」活動因應體感變化，帶動相關類別業績成長50%以上，全家也看好台灣人愛吃火鍋商機，推出活動希望帶動相關產品業績成長。

統一超7-ELEVEN即日起擴大濃郁系熱食結構、並於立冬之際推出連續3天的熱食優惠，新品主打與台北喜來登大飯店「辰園」聯名開發的XO醬海鮮炒飯，同步推薦「請客樓」上市至今已熱銷超過150萬顆的麻油雞飯糰，搭配每到冬天銷量倍增的熱罐飲品。

根據調查，近2成民眾至少每週會吃一次火鍋，而超過9成的民眾喜歡三五好友相聚吃火鍋；7-ELEVEN表示，現代人生活忙碌，加上進補鍋物準備過程繁雜，就近採購加熱即食的鍋物已是趨勢，因應立冬到來，將於11月6日至11月8日限時三天推出指定湯品、湯麵、鍋物鮮食商品第二件79折優惠；此外，預購誌去年就銷售超過10萬鍋溫補湯品，為滿足消費者冬令進補需求，今年規劃「冬令進補」鍋物專區推出十餘款趨溫避寒鍋物，包括米其林餐盤推薦台菜餐廳「膳馨民間創作料理」黑蒜烏骨雞湯、每年熱銷上萬組的珍苑干貝燉雞湯等，讓民眾在家就能輕鬆進補；公司更網羅青花驕、麻辣壹號店、麻神、寬巷子等名店鍋物，更與高雄泰山汕頭火鍋、左營劉家酸菜白肉鍋、台中萬客什鍋燒酒麻香烏骨雞鍋以及嘉義林聰明沙鍋魚頭等在地名店，讓民眾想吃鍋免訂位、免排隊，輕鬆將超夯鍋物搬回家。

看好火鍋商機，全家便利商店自即日起推出「即興開鍋」火鍋季活動，集合實體店舖、型錄預購及線上「全家行動購」網路商城、「全+1」Line社群電商平台、「全家」app隨買預約取等多元渠道，推出常溫湯底、冷凍湯組、生鮮肉品、有機蔬菜等近千項火鍋商品應戰，堪稱通路品項最多；另被網友喻為「全家」app強大功能的地圖趣，同步推出「火鍋地圖」新服務，一指就可查各店鋪內各火鍋單品的項目與庫存量，讓吃火鍋變得更方便、更即興。

全家表示，美味湯底是火鍋的主角，「全家」此次推出超過70款名店、特色湯底應戰，如導入僅「全家」才有的獨家湯底，包括永豐餘生技的川味麻辣鍋、石頭火鍋、胡椒豬肚鍋，鮮乳坊的鮮奶鍋湯底及四平小館的酸菜白肉鍋；還有，吃鍋必搭的玉美生技嚴選蔬菜、法蘭克肉舖子的頂級肉品、龍蝦隊長的加拿大波士頓活龍蝦等獨家商品，滿足火鍋控的各種需求，即日起至111年2月22日止，推出購買火鍋季型錄預購指定商品享任選兩件95折、店舖指定商品享任選三件88折雙重優惠，可望帶動相關品類業績翻倍成長。