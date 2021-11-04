🚨 KEVIN DURANT 🚨 pic.twitter.com/mLPTEAYayI — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 4 2021

一旦籃網明星前鋒杜蘭特開啟「死神」模式，那就幾乎沒有人可以抵擋了！杜蘭特4日轟下全場最高32分，其中光在第3節，他就包辦15分，協助籃網順利擺脫老鷹糾纏，終場117比108搶到最近的3連勝，目前5勝3敗，排名升到東區第5。

打完上半場，籃網僅以61比59領先，可是來到第3節，杜蘭特切換到死神模式，不僅連拿7分獨力帶起小高潮拉開，更在第3節快結束時投進三分球，單節貢獻15分，也幫籃網打完前3節，取得95比79大幅領先，老鷹末節怎麼也追不上。

杜蘭特不僅攻下全場最高得分，也有7籃板、5助攻，最近找回外線手感的喬哈里斯單場投進6顆三分球、獨拿18分，「大鬍子」哈登16分、11助攻與4籃板，且很「客氣」只罰1次，米爾斯14分、6助攻，艾卓吉與布魯斯布朗各有10分。

老鷹以單場三分球6投全進的杭特26分最高，崔楊雖有21分、10助攻與9籃板的準大三元表現，但他全場投22僅中6球，胡爾特替補貢獻16分，卡培拉13分、16籃板、柯林斯13分、12籃板，就算老鷹進攻還算正常，他們還是守不住籃網。