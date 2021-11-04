美國國防部美東時間3日向國會提交年度中國軍力報告。香港《明報》引述報告內容稱，美國大幅提高對中國核彈頭數量增加速度的估算，指中國的核彈頭數量到2030年，會由現在的約200多枚大增3倍達到1000枚，遠高於去年報告估計的400枚，令大陸更有能力脅迫台灣。

報告估算，到2027年中國核彈頭數量將增至700枚。報告指，中國未來十年的目標是實現核力量現代化、多樣化及擴張，而解放軍演進其能力及觀念，以持續增強中國「打贏強勁敵人的能力」，令大陸更有能力脅迫台灣。美媒認為，「強勁敵人」所指的可能是美國。

報告還認為，中國正尋求建立一個海外基地及物流樞紐網路，或可干擾美軍的軍事行動，並能夠支持解放軍採取行動應對美軍。此外，報告指出，中國正在擴張陸上、海上和空中的核武發射平台，並正在建設支持這重要核力量擴張的基建；還稱中國已開始建造至少3個導彈發射場，當中包含數百個可以發射洲際彈道導彈的地下發射井。

報告重申，五角大廈對於台灣日益面臨壓力、中國的化學及生物計畫及技術進步感到擔憂。美國高級國防官員向記者簡報軍力報告時，列出中國大陸對台行動的潛在可能，包括聯合封鎖台灣、全面兩棲進攻、進行空中和導彈襲擊、進行網路攻擊、奪取近海島嶼等等各種選項。但這位官員拒絕透露其中哪一種最有可能發生，或者有否可能發生；他也不肯透露美國軍方是否看到大陸和台灣之間，近期甚至中期有否發生武裝衝突的風險。

《環球時報》對此發表為題「中國有多少核彈頭，美國只能瞎猜」的社評稱，美國近年非常擔心中國增加核力量，他們不斷認定衛星拍攝的一些中國西北建設項目是導彈發射井，首先是因為他們自己心裡有鬼。他們持續加大對中國的軍事壓力，慫恿台灣當局採取敵對大陸的冒險政策，並在南海不斷派艦機挑釁。他們知道這一切增加了中國的戰略危機感，有可能刺激中國強化核威懾，他們一定會用各種似是而非的信息與自己的猜測對號入座。

社評稱，中國現在應當做的是，一定要保持定力，不被美方越來越密集涉中國核武器的發聲影響、干擾。可以想見，五角大樓的報告將會帶出西方媒體一哄而上的炒作，但中方完全可以不理睬他們，就讓他們炒作好了。中國的實際核力量規模一直是模糊的，但美方的反覆炒作將這種模糊轉化成了足以讓美方感到緊張的評估，並且替中國宣傳，這不就是中方「核模糊戰略」想要的效果嗎？