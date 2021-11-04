西港刈香辛丑香科遶境活動將於12月舉辦。(曾福樹提供／劉秀芬台南傳真)

有「台灣第一香」之稱的國定民俗台南「西港刈香」，三年一科香醮合一，由西港慶安宮主辦，今年受疫情影響，廟方決定「王府科儀」照常舉行，但遶境延後，日前慶安宮開會決議，近月來疫情趨緩，辛丑香科遶境活動12月恢復舉辦，23日請媽祖，24日至26日遶境，不少民眾已紛紛表示要請假參加。

受疫情影響，西港香醮典一切從簡、低調辦理，只有簡單請王、王府科儀和壓軸的送王，在8月4日順利舉行燒王船、送王儀式，但是各宮廟及信徒還是期盼遶境活動在疫情趨緩後盡快舉行，避免節外生枝。

慶安宮管理委員會日前開會討論，擬將於12月23日請媽祖，24日至26日遶境，在與台南市民政局商議下，決議遶境縮小規模，3日香路不變，但神轎以車拖至廟前適當距離再下車，由轎班小距離抬轎遶境。

慶安宮表示，此次遶境開路先鋒、左右先鋒、刀兵教主、副帥、八家將、將爺、帥爺、3頂王轎一定要參加，其他有意願參加宮廟或陣頭，轎號照舊，11月8日前報名，但3日香要全程參與，且要落實實聯制、造名冊備查，遶境過程須戴口罩，進食可以摘下。

有民眾表示，許多宮廟陣頭都已經謝館，無法與神轎一起參加遶境，此次規模應比上科小很多，但是也有宮廟已經報名參加遶境，也將外聘職業的陣頭來一起遶境。慶安宮表示，西港香科也是首次遇到如此嚴重疫情擾亂既有安排，為配合防疫，讓刈香圓滿，還是要請大家多多配合。