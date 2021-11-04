中俄海軍於10月17日至23日組成包含10艘大型艦艇的海上聯合編隊，在日本海、西太平洋、東海海域組織實施首次海上聯合巡航。這是近3年內中俄的第三次海外軍事協作，且是首次從空中聯合巡航進化到海上聯合巡航。中俄前兩次軍事協作分別是2019年7月的中俄首次聯合空中戰略巡航，及2020年12月的第二次聯合空中戰略巡航。此外，大陸也於2021年8月首次破例讓俄軍進入中國軍事基地進行中俄聯合軍演。

此次中俄海軍在日本海、西太平洋、東海海域開展聯合巡航，並組織聯合航渡、聯合機動、實際使用武器等科目演練。編隊期間橫渡日本海、穿越北海道與日本本島間的津輕海峽、南下西太平洋，穿越日本本島南部的大隅海峽，並於10月23日在東海東部海域分航，整場海巡幾乎環繞了日本本島。

在俄羅斯總統普丁與大陸國家主席習近平於2019年6月5日簽署《中俄新時代全面戰略協作夥伴關係》的聯合聲明後，雙方軍事合作關係逐年增強。首先在2019年7月23日，中國與俄羅斯空軍在東北亞地區組織實施了首次聯合空中戰略巡航，當時中方派出2架轟-6K飛機，與俄方2架圖-95轟炸機組成混合編隊，在位日本海、東海有關空域組織聯合巡航。

而後在2020年12月22日，中俄空軍組織實施了第二次聯合空中戰略巡航，且編隊規模進一步擴大，中方派出4架轟-6K飛機，與俄方2架圖-95飛機聯合編隊，在日本海、東海有關空域聯合巡航。

大陸官媒當時指出，這代表中俄聯合空中戰略巡航已經形成機制化，未來將會常態化進行。到了2021年，中俄軍事合作力度進一步增大，除了10月針對日本海的首次海上聯合巡航外，早在8月舉行的中俄「西部·聯合-2021」演習，解放軍首次邀請俄方參演官兵進入位於大陸寧夏的青銅峽合同戰術訓練基地，並讓俄軍首次學習使用了解放軍提供的中型輪式戰車與裝甲車，還讓俄軍航空兵部隊進入中國境內參演。依照目前中俄軍事互信程度，中俄在2021年組織的第三次亞太聯合空中戰略巡航也將在11、12月登場。