為讓小朋友在幼兒園有個安全的學習環境，教育部國教署訂定「補助直轄市縣（市）政府充實及改善幼兒園教學環境設施設備作業要點」，109學年度補助571所公立幼兒園進行園內設施設備改善，110學年目前受理各幼兒園之申請。

新竹市立水源國小附幼原廚房工作動線不良且相關設備老舊不堪，該幼兒園108學年申請並運用教育部補助，重新規畫改善送餐動線，並更新烹飪洗滌設備與儲藏設施，保障幼童食品安全。

另學校也更新瓦斯等內部管線、完成屋頂防水工程，讓將近40年的老廚房改頭換面煥然一新，使水源附幼能有更優質的供膳品質。此外並新增設幼兒園餐廳，提供園內多元彈性的烹飪活動空間，讓營養教育融入幼兒生活課程中。

台南市立開元國小附幼原位於台鐵火車通過處旁，因鐵路地下化，該幼兒園特有的校園鐵道景觀將不復見，幼兒園109學年申請補助，將遊具規畫設計為火車意象，並搭配地景式設施，讓孩子們能運用這個遊戲場來訓練大肌肉發展及練習平衡感，並培養人際互動、及發揮團體合作精神，也讓校園火車鐵道意象得以傳承。

教育部國教署表示，為維護幼兒園安全及提供更優質的學習環境，將持續鼓勵公立幼兒園申請充實改善及幼兒園教學環境設施設備經費，並透過學校巧思，營造優質的學習環境，點亮孩子的教育之路。