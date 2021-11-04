運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬馬、狗、雞、牛、羊的人2022年運勢最旺，受到吉星庇佑，無論在生活或職場上都非常順遂如意。

▍1.生肖馬

屬馬人2022年有「三合」吉運，對事業和財運有很大的助益，有不少機遇出現，貴人帶來財源，賺錢比其他人來得順利輕鬆。事業也非常順遂，工作前景光明，呈上升趨勢，並有「正印」護身，利於學業健康，一整年擁有不可多得的好運。

▍2.生肖狗

屬狗人2022年為三合太歲年，是發展事業的大好時機，有許多貴人相助，「三合」會增強合作運，容易得到合作機會，工作上能夠大展身手。除了工作的正財，還可以藉由自己的人脈關係得到一些偏財，適合經營一些副業來增加收入。

▍3.生肖雞

屬雞人2022年有多顆吉星入命，「正財」運很好，預示著在這一年會有不錯的收入，利於升職加薪，他們可以靠周圍同事、朋友的幫助來提升自己的運氣，好運不斷，工作生活都如意，明年運勢極佳，幸運到來。

▍4.生肖牛

屬牛人2022年財官相生，不管上班族還是創業者都能事業發展順利。「正官」和「太陽」的出現，催旺了貴人運，可依靠人際關係帶動以獲得更多財富。屬牛人不但能名利雙收，單身者還有「紅鸞」星動，在感情方面也能遇到有緣人。

▍5.生肖羊

屬羊人2022年有「陽德」、「天喜」等吉星庇佑，時來運轉，一整年平安富足、幸福美滿。貴人運被大大加強，很容易得到他人的幫助，從而發大財，業績會增加，生活更富有。工作很順心，沒有煩惱事，步步高升順利往上爬。

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