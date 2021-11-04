針對中國大陸解放軍海軍與俄羅斯海軍於10月進行年度海上例行演習後，刻意自演習海域組成聯合編隊，巡航穿越日本周邊國際海道，並環繞日本本土全境巡弋軌跡之一事戰略意涵，軍事專家指出，中俄海上聯合巡航未來有可能常態機制化，並可能選擇台海成為下一目標。

中國政策科學研究會高級研究員王雲飛受訪時表示，中俄10月的首次聯合海上巡航體現了中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的升級，戰略互信提高到了一個新的高度，且中俄艦隊繞行日本針對美日的態度十分強烈，尤其是針對美軍在日本的橫須賀及沖繩基地。

至於中俄是如何在俄印、俄越軍事關係良好的情況下促成此次合作的問題，王雲飛指出，中俄並非如北約一般的軍事同盟，如果是軍事同盟，在所有安全利益上都會相互支持配合，儘管中俄因為在國際安全利益上有所不同，但在核心利益高度重疊的地方，「不是盟友、勝似盟友」，會有著軍事同盟性質的合作。因此此次雙方首次聯合巡航主要是針對美日對中俄在遠東地區的安全威脅，主要針對美國。未來有可能如近兩年的中俄聯合空中巡航一樣，形成常態機制化。

王雲飛表示，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的意思就是雙方既要戰略協作，也要為彼此的其他戰略利益留下空間，這是一種對彼此最舒適的關係。儘管中俄目前在南海、印度洋的利益並未高度一致，在南海及印度洋進行聯合巡航還有待商榷，但下一步不排除可能在台海進行聯合巡航，因為儘管台海方向並非俄羅斯的核心利益，但俄羅斯在台灣問題上支持中國「一中原則」的立場相當明確。

中華戰略學會研究員張競受訪時表示，中俄10月運用艦艇編隊擺出大軍壓境兵臨城下姿態，就是透過精準拿捏國際法理，刻意表態示威之標準艦砲外交手法。此次行動就國際法理來說，東京確實挑不出任何毛病，內心就算極不痛快，要想抗議也說不出個道理。

張競說，中俄艦隊繞行日本後，儘管日本防衛大臣對此表達不快，但自衛隊卻無法採取任何反制作為，更可證明東京對應情勢之無奈。日本外相雖然分別對北京與莫斯科傳送外交照會，表達對此種軍事動態有所關切，但也實在拿不出任何國際法條，依據國際法理提出抗議；所以東京政治高層面對情勢亮出底牌，究竟是算強辭奪理，還是顯現出底氣不足，恐怕各方看法分歧難以有所定論。

張競強調，東京政務高層如此表態，真正指向是在滿足國內政治消費，但透過對外表達不滿能否激發日本民眾支持政府，認同岸田政府對外政策，其中還存在甚多變數。日本在美國鼓勵與默許下，逐步發展軍備希望對外有所作為。東京運用中俄艦隊在日本周邊海域活動作為整建軍備理由，恐怕將是未來要後續端上檯面之政治戲碼。