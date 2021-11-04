1.怡利電(2497)：前3季每股盈餘0.07元，較去年同期轉虧為盈，盤初強漲逾6%，重回5日線上。
2.裕隆(2201)：轉投資大陸東風裕隆聲請「預重整」獲准，多頭正面反應，盤初股價彈升逾1%、收復5日線。
3.利奇(1517)：前三季營收年增逾5成、EPS達1.46元，營收與獲利雙創同期高，昨外資買超541張，激勵盤初股價漲逾6.5%，衝上季線。
4.廷鑫(2358)：昨獲外資反手買超635張，激勵盤初股價續漲近4%，一舉拿回月線與季線。
5.鈊象(3293)：10月營收突破10億關創高，全年拚百億，盤初股價最高來到799元，但面臨800關反壓不輕。
6.亞信(3169)：晶片打進工業物聯網，早盤上攻漲逾7.5%。
7.緯穎(6669)：第三季賺逾一股本，前3季三率三升，股價一度走揚漲近4.5%。
8.富鼎(8261)：前三季賺贏去年全年，晨盤上漲逾5.5%。
9.精測(6510)：10月營收攀峰，Q4正面看待，早盤一度強漲逾6%。
10.事欣科(4916)：訂單、出貨旺到明年，Q4/明年營運喊衝，股價飆35.6元漲停價。
11.長榮航(2618)：航空貨運熱到爆，Q3獲利季增逾9倍，晨盤高漲逾4%，登22.1元波段新高價。
12.慧洋-KY(2637)：營收連7月創高，前10月稅前EPS8.27元，早盤衝漲逾4.5%。
13.騰輝電子-KY(6672)：上月營收年增82.79%、月增0.3%，股價上揚漲逾4%。
14.大眾控(3701)：車電商機題材、財報可期，不畏外資轉賣超，晨盤再點火衝上58.9元漲停。
15.虹揚-KY(6573)：車用題材人氣回籠，股價反攻漲逾7%。
16.智易(3596)：前三季每股賺6.4元，近期獲投信偏多操作，盤初一度放量攻頂，攻占7個月高峰。
17.安碁資訊(6690)：擬將先前分割的宏碁雲架構公司再買回，強化競爭力，今聞訊亮燈漲停，攻上4個月高價。
18.精華(1565)：前3季每股盈餘14.3元，晨盤放量大漲逾5%，重返300元。
19.台揚(2314)：低軌衛星準備發射，概念股喊衝，晨盤急拉大漲7%，重登5日線。
20.弘塑(3131)：北美半導體出貨衝高，半導體設備股雨露均霑，晨盤跳漲6.5%，飛越半年線。
21.金利(5383)：Q3轉盈，每股賺0.28元，今拉第三根漲停後打開，漲幅收斂。
22.固緯(2423)：外資偏多操作，晨盤帶量攻漲停，改寫逾10年高價。
23.三晃(1721)：外資偏多操作，晨盤放量衝頂，收復各短均線。
24.中華化(1727)：無懼遭列警示股，今挾量衝漲停，重返五日線。(編輯整理：李慧蘭)
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