隨著中俄關係升溫攀上歷史高峰，俄羅斯官方對台灣問題立場似乎也日益清晰。光是俄羅斯總統普丁今年就兩次公開談及敏感台灣問題，甚至直言中國只需要靠經濟就能完成統一目標。而中俄當前「不是盟友、勝似盟友」的準同盟關係，顯然讓俄羅斯在中國關切的核心議題表態上，更加明朗。

俄羅斯官方及輿論近期以來頻頻對台灣問題發聲。先是俄羅斯外交部長拉夫羅夫12日表明，俄羅斯認為台灣是中華人民共和國一部分，並支持北京為統一台灣而進行的合法努力。時隔3天後，俄羅斯國際事務理事會網站15日又發表題為《俄羅斯為何要在台灣問題上支持中國》的文章，解析拉夫羅夫上述說法。

事實上，普丁今年已兩次就台灣問題發言。先是今年6月，美國國家廣播公司（NBC）主持人西蒙斯（Keir Simmons）在專訪時就曾問及普丁，如果大陸對台動武，俄羅斯如何應對等敏感議題。

當時普丁先是冷笑幾聲，隨後反問記者：「你知道中國正在計畫以軍事解決台灣問題嗎？我對此一無所知」。他接著稱：「政治沒有如果。我無法對未發生的情況發表評論，請多包涵」。他還直言：「我認為這個問題毫無意義，中國有說打算武力解決台灣議題嗎？這並沒有發生」。

相較於今年6月說法，普丁10月15日的論述明顯更直接，也更令人玩味，似乎也透露出當前俄羅斯如何看待台灣問題。普丁在俄羅斯能源周論壇活動期間，在與CNBC主持人Hadley Gamble對話中表示，「我認為中國並不需要動用武力解決台灣問題」，從購買力平價來看，中國已超越美國，成為全球第一大經濟體；透過持續不斷提升其經濟影響力，中國完全有能力實現其國家目標，且不存在任何阻力。

從拉夫羅夫到普丁，俄羅斯官方對敏感的台灣問題毫不避諱的態度，其實不令人意外。特別是在拜登政府左手抗中、右打俄羅斯的區域戰略下，不僅助推中俄關係在政治外交、區域局勢及能源安全等利益上逐漸趨於一致，也讓俄羅斯更願意表態力挺中國的核心利益。

中俄關係的趨近，從兩國官方彼此發言明顯可見。普丁今年曾多次在公開場合言及，「中俄戰略夥伴關係處在歷史最高水準」；大陸外長王毅今年7月11日出席慶祝《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年招待會時則稱，要把「不是盟友、勝似盟友」的新時代中俄全面戰略協作夥伴關係不斷推向新高。而日前普丁說俄中沒有建立軍事同盟想法時，中國外交部發言人汪文斌也再度重申，「中俄兩國不是盟友，勝似盟友」。