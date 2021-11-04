微星(2377)今早股價向上突破半年線，站上150元。微星因應英特爾第12代intel Core處理器Alder Lake正式亮相，搶搭首波上市列車，舉行「THE NEXT PLAYGROUND」線上發表會，推出多款次世代Z690系列主機板，以及多款電競桌機及螢幕等周邊新品，全力搶攻年底及舊換新商機。

微星這次推出支援英特爾新世代CPU的Z690主機板新品，除了主力電競MEG、MPG及MAG三大系列，也針對商用專業工作站推出PRO系列12代新品。特別的是，微星這次除揭曉硬體新品外，更首度為DIY社群提出「Powered By MSI」概念，不但可降低自組電腦時，零件相容性以及系統的穩定性風險，戰略意義是將可建立更完整的PC DIY生態系統。

微星指出，根據近期用戶回饋，組裝電腦過程中，有超過5成用戶擔心零件相容性，並有不少DIY用戶遭遇系統相容的問題。為了解決玩家的痛點，微星強調，經過內部產品優化，Powered By MSI將可確保主機板、水冷散熱器、電源供應器及PC機殼等微星產品的無縫整合。

系統類產品部分，微星發表會端出多款搭載英特爾第12代Core處理器的電競桌機與QD Premium Color系列螢幕。此外，因應微星近年積極擴增商用產品線戰力，這次也一口氣推出多款新品，包括MSI商用桌機與AIO、Summit系列商用螢幕，以及多彩Modern系列商用螢幕。

微星Modern AM242和AM272系列的All-in-One電腦是在家、辦公室，甚至家庭辦公室中具有風格的最佳產品。這兩款機型皆支援最新第12代Intel Core i處理器和Windows 11，螢幕並配備微星的防閃爍技術，有效減少因長時間使用電腦而造成的眼睛疲勞。Modern AM242和AM272經由內建的網路攝影機和獨MSI Sound Tune軟體的降噪技術，以確保最佳視訊會議品質。Modern AM242和AM272系列是專門為效率和生產力所設計。