日本外務省昨天晚間宣布，日本、中國與東協等15國參與的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）已有10國批准，將於明年1月1日生效；日媒指出，這將成為中國參加CPTPP的試金石。

RCEP成員包括東南亞國家協會（ASEAN）10國，加上中國、日本、韓國、紐西蘭及澳洲，共15國參與。正式生效後將成為包含中日的巨大貿易圈。

日本外務省昨天晚間表示，RCEP將在至少6個東協國家和至少3個非東協國家批准後60天生效；由於澳洲與紐西蘭在11月2日批准，加上已批准的日本、中國，以及汶萊、柬埔寨、寮國、新加坡、泰國和越南，2022年1月1日起RCEP將在這10國生效。

日本放送協會（NHK）報導，RCEP關稅廢除率達91%，這將是日本與最大貿易國中國之間第一個經濟合作協定（EPA），期待藉此恢復受疫情重創的經濟。

報導說，只是RCEP成員沒有美國，加上最初參與談判的印度退出，中國的存在感可能因此增強。

時事通信社報導指出，中國能否遵守RCEP的貿易規定，將成為其加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的試金石。

RCEP將廢除成員國之間汽車零件與農產品等貿易關稅，規定保護智慧財產權與電子商務相關規則等。不過RCEP關稅廢除率為91%，對自由貿易的規定不如CPTPP嚴格，也沒有規定不得扶持國營企業，因此中國得以加入。

但意圖強化國營企業的中國，要談判加入CPTPP就代表需比RCEP更進一步開放市場，日本政府相關人士擔憂，中國今後恐會敦促相關國家設置更多例外規定。

根據日本外務省資料，RCEP涵蓋的自貿區橫跨15個國家、約22.7億人口，經濟規模約25.8兆美元；不管是人口、國內生產毛額（GDP）與貿易總額，都約占全球約3成。

中國和日本、韓國、紐西蘭、澳洲以及東協10個國家歷經8年磋商，於2020年11月簽署RCEP。

RCEP成員包括東協10國（汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南），以及中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭。