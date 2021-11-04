據《北京青年報》報導，大陸國家衛健委消息指出，昨天（3日0—24時）新增確診病例104例。其中境外輸入病例17例，本土病例87例，其中黑龍江所占比例過半，鄭州和石家莊2地出現小學生感染。浙江烏鎮景區停止遊客進入，已在景區的遊客24小時內2次核酸檢測陰性可放行返程。

大陸87例的本土病例中，黑龍江45例，其中黑河市44例、哈爾濱市1例；河北23例，其中石家莊市20例、辛集市3例；寧夏4例，均在銀川市；江蘇3例，均在常州市；河南3例，其中鄭州市2例、周口市1例；內蒙古2例，均在阿拉善盟；四川2例，均在成都市；甘肅2例，其中蘭州市1例、天水市1例；山東1例，在日照市；重慶1例，在沙坪壩區；青海1例，在西寧市），含2例由無症狀感染者轉為確診病例（山東1例，四川1例）。

★黑龍江新增本土確診45例 其中44例在黑河市

11月3日0-24時，黑龍江省新增新冠肺炎本土確診病例45例（黑河市愛輝區44例、哈爾濱市平房區1例），新增本土無症狀感染者1例（哈爾濱市平房區1例），均為集中隔離或居家隔離管控期間主動排查發現。

截至11月3日24時，全省現有境外輸入確診病例2例，現有本土確診病例189例，現有本土無症狀感染者2例。

★河北新增本土確診23例 其中石家莊市20例

11月3日0—24時，河北省新增新型冠狀病毒肺炎確診病例23例（其中石家莊市20例、辛集市3例，均在隔離點或封控區重點人群核酸篩查中發現並確診），無新增無症狀感染者。

截至11月3日24時，河北省現有確診病例58例（含境外輸入1例）；尚在醫學觀察無症狀感染者0例。

★石家莊深澤縣新增20例確診 最小才2歲 辛集市3例確診均為小學生

今天（11月4日）凌晨，石家莊市深澤縣發佈消息，11月3日0時-24時，經石家莊市疾控中心覆檢、專家組會診，在深澤縣第二輪全員核酸檢測發現的19例初篩陽性和第三輪核酸檢測發現的6例初篩陽性中，深澤縣新增新冠肺炎確診病例20例，5例待覆檢和專家會診。上述陽性病例均在封控區和隔離點中檢出。

20例新增確診病例中，15人來自大橋頭鎮河莊村、4人來自大橋頭鎮西河村、1人來自深澤縣嘉悅尚城小區，最小的才2歲。

據辛集11月3日晚通報，2021年11月2日0時—24時，辛集市新增陽性感染者3例，已由120負壓救護車轉運至石家莊市定點醫院，均為11月1日確診病例2的同學，均為11歲，來自辛集市小辛莊鄉小章小學。

★浙江桐鄉檢出1例陽性人員 從石家莊飛抵上海後到烏鎮

據浙江桐鄉疫情防控指揮部11月3日通報，11月3日下午，桐鄉市隔離點人員中，初篩檢出一例新冠病毒核酸陽性。

李某某，男，10月31號凌晨從石家莊飛抵上海虹橋機場，由朋友自駕車從虹橋機場接至桐鄉市烏鎮蘭園小區。10月31日—11月2日在烏鎮有活動史。11月2日下午，桐鄉市疾控中心接到河北省深澤縣疾控中心協查函，李某某為當地密接曹某某（在河北隔離）的次密接。李某某曾活動過場所已封控並開展終末消毒。流調追蹤、隔離管控、核酸檢測、醫療救治、環境消毒等工作已全面展開。

★烏鎮景區停止遊客進入 已在景區遊客24小時內兩次檢測陰性可返程

浙江桐鄉烏鎮景區3日晚發佈公告，為配合新冠肺炎疫情排查，烏鎮東柵景區、西柵景區和烏村從即刻起停止遊客進入。景區內部分場館、店鋪、餐廳等臨時性停止運營。景區具體恢復時間將另行通知。

同時，所有已在景區的遊客在離園前需要在西柵遊客服務中心接受核酸檢測，並配合疾控中心現場工作，24小時內兩次核酸檢測陰性後可返程。

對已經購買景區門票的遊客，可以通過原購票管道申請退款。

★遼寧大連莊河市 發現一例疑似陽性病例

11月4日，大連市人民政府新聞辦公室發佈消息，11月4日，莊河市發現一例新冠肺炎疑似陽性病例，請2021年10月23日以來大連市到過莊河市科強食品有限公司、林茵大市場、盛峰早市、城關街道、海洋村的人員，盡快到附近核酸檢測採樣點進行核酸檢測，並向所在社區報備。

★河南新增本土病例3＋6 其中鄭州新增2＋6 其中有2名洞林水岸小學學生

據河南省衛健委通報，11月3日0—24時，河南省新增本土確診病例3例（鄭州2例，周口1例），新增本土無症狀感染者6例（鄭州6例），新增境外輸入無症狀感染者1例，無新增疑似病例。

此前，11月3日，記者從鄭州市新冠肺炎疫情防控第二十一場新聞發佈會上獲悉，11月3日2時32分、2時34分和8時44分，鄭州市中心醫院和鄭州大學第三附屬醫院分別復核判定2例確診病例和1例無症狀感染者，全部是醫療機構對重點人員例行檢測中發現的。

3名感染者，均居住於滎陽市賈峪鎮碧桂園小區，其中有2名為洞林水岸小學學生，未接種新冠疫苗；1名為學生家長，已接種2劑次新冠疫苗。按照「四集中」原則，將3名感染者第一時間閉環轉運至市第一人民醫院南院區進行隔離治療。經調查，3人流行病學關係鏈清晰，2人為父女，1人為其女兒同班同學。

目前，鄭州已完成洞林水岸小學954名學生、52名教職員工、2046名家長的核酸檢測工作，已檢出陽性4人，均已閉環轉運至市第一人民醫院南院區進行隔離治療，其餘均為陰性。

目前，鄭州景區、影劇院等娛樂場所均已暫停營業。此外，自11月5日零時起，本地14天以內有外省旅居史的人員，返回鄭州後，應提供48小時內核酸檢測陰性證明。

★四川新增2例本土確診病例

據「@健康四川」消息，11月3日0—24時，四川新增新型冠狀病毒肺炎確診病例2例（均為本土病例，1例：男，39歲，為11月2日無症狀感染者轉確診；另1例：女，42歲，為重慶市和常州市通報的本土確診病例的共同密切接觸者，11月2日作為密切接觸者納入集中隔離，11月3日確診），無新增治癒出院病例，無新增疑似病例，無新增死亡病例。

自10月17日西安報告2例陽性病例以來，十幾天的時間裡，大陸全國累計報告新增本土陽性病例已超700例，其中497例陽性感染者的軌跡或基因測序與內蒙古、甘肅等地疫情有直接或間接的關聯。