女星邵岱兒是新生代女神代表，她不只有甜美外型和姣好身材，邵岱兒還是學霸一枚，擁有加拿大英屬哥倫比亞大學金融系的高學歷，也讓邵岱兒在網上擁高知名度，而不吝嗇展現好身材的邵岱兒，近日就辣曬性感比基尼照，不僅D級胸口大開深U，下身重點部位還只有小布遮住，極品好身材全被看光。

29歲邵岱兒樂於在網上分享生活大小事，而她日前昨（3日）就在IG豪曬比基尼照，從美胸到小褲褲都性感爆表，只見邵岱兒身穿黑色比基尼入鏡，胸口大開深U，讓她的東西半球呼之欲出，而腰間的綁帶式設計，凸顯邵岱兒的纖細蠻腰，更吸睛的是，邵岱兒下身重點部位只有極少布料遮住，讓邵岱兒舉手投足超嫵媚，女神放送福利讓網友眼睛大吃冰淇淋。

邵岱兒泳裝照實在太性感，吸引網友紛紛驚呼：「太犯規了」、「超美、超性感迷人」、「身材超好」、「好辣、好美、好好看」、「你穿起來就不一樣感覺」，留言滿是一片好評。

邵岱兒以美女學霸的形象走紅，不過她近來鮮少出現在螢光幕前，邵岱兒把重心放在服飾品牌副業上，親力親為的她還親自出馬當起模特兒，每次發文都能引起轟動，邵岱兒儼然是自家品牌的活招牌。