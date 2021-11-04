大陸《環球時報》4日報導，美國有線電視新聞網（CNN）2日引述美國科學家聯盟發布的《2021年度報告》稱，中國西部洲際飛彈發射井的建設「取得了重大進展」，「對中國來說是一次前所未有的核武建設」，這「加劇了美國官員的擔憂」。多名中國專家在《環時》受訪表示，近來，美國軍方及媒體頻繁炒作中國核武器以及先進武器威脅，一方面抹黑中國核戰略，施壓中國加入核軍控談判，或將中國拉入軍備競賽，另一方面給美方修改核武政策，升級核武庫做輿論鋪墊。美方的目的很明顯，就是要向中國的核威懾建設施加輿論壓力，從而束縛中方手腳。美國作為擁有世界上最龐大、最先進核武庫的國家，拒不履行核裁軍優先責任，嚴重損害全球戰略安全與穩定。

《環時》報導，對於美國媒體和相關機構臆測，一位不願具名的軍事專家指出，美方的相關報導和說法完全是惡意炒作。從核飛彈發展歷程來看，放眼整個世界，井式核飛彈都屬於第一代核武器，而現如今的新型核飛彈大都具備機動發射能力，有一些是車載公路發射，有一些能夠搭載火車在鐵路機動發射。

現在幾乎沒有哪一個國家會投入巨額資金，再去建設飛彈發射井，因為飛彈發射井的建設周期時間很長，而且很容易暴露座標位置，相較而言生存能力受限。中國此前已多次展示了飛彈武器的機動發射能力，所以不可能再投入鉅資去進行第一代核飛彈陣地設施的建設。

中國外交學院國際關係研究所教授李海東表示，美國企圖在全球渲染「中國戰略武器的快速發展給全球穩定帶來危機」氛圍。是美國破壞全球戰略穩定後，試圖把責任推給中方，是很令人不齒的政治操作。

另一名軍事專家認為，美國一方面是想藉炒作製造國際輿論壓力，逼中國加入美俄之間的核裁軍談判，束縛和限制中國的核力量發展，另一方面，如果中國堅決不參加核裁軍，則可以藉此將中國拉入核軍備競賽，同時將發起軍備競賽的髒水潑給中國。

不透露姓名的軍事專家表示，中國的核武器數量雖然比美國要少很多，但是如果有任何國家膽敢主動對中國發起核攻擊，「我們可以有把握地說，中國完全有能力讓來犯之敵陷入滅頂之災！」他說，在2019年10月1日大陸國慶閱兵式上，中國已大方展示了可進行機動發射的最新一代戰略飛彈。中國戰略飛彈性能與美國「民兵-3」和俄羅斯「白楊-M」等洲際飛彈相當，部分技術甚至已經超過它們。